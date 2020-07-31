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С 1 августа в расписание городского маршрута № 6 изменится

31.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город


С 1 августа Автопарк №2 восстанавливает рейсы городского маршрута № 6 времени отправления. Об этом SlutskGorod сообщила начальник отдела организации перевозок Виктория Татур.

С завтрашнего дня автобусный парк №2 возобновляет рейсы городского маршрута №6.

Отправление от ДСУ-9: 8.20, 9.20 19.30;

Отправление от Льнозавод: 8.50, 9.55, 20.05.

Slutsk-Gorod.by

 
 
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С 1 августа Автопарк №2 восстанавливает рейсы городского маршрута № 6. Обновлено расписание. 
 
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