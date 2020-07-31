|
В Солигорске начал работу МРТ-кабинет
31.07.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
МРТкабинет входит в структуру рентгеновского отделения районной больницы. Напомним, что строительство пристройки для размещения аппаратуры для МРТ-кабинета началось весной 2019 года.
Томограф, установленный в специально построенном здании, имеет мощность магнитного поля 1,5 Тесла (Тл). Аппарат обеспечивает тонкую визуализацию всех зон исследуемых органов. Ввод в эксплуатацию томографа удовлетворит потребность в МРТ-диагностике не только солигорских пациентов, но и жителей близлежащих районов.
С помощью нового аппарата в сутки смогут обследоваться 20-25 человек.
Время работы кабинета: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00.
Запись на диагностику проводится только по направлению лечащего врача. Телефон для записи: 23-74-86.
В кабинете будут оказывать и платные услуги, стоимость зависит от области исследования.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
31 июля в УЗ "Солигорская ЦРБ" начал работу МРТ-кабинет. С помощью нового томографа в сутки смогут обследоваться 20-25 человек.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)