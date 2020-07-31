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В Солигорске начал работу МРТ-кабинет

31.07.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В Солигорске начал работу МРТ-кабинет
31 июля в УЗ "Солигорская ЦРБ" начал работу МРТ-кабинет. С помощью нового томографа в сутки смогут обследоваться 20-25 человек, сообщает esoligorsk.by.

МРТкабинет входит в структуру рентгеновского отделения районной больницы. Напомним, что строительство пристройки для размещения аппаратуры для МРТ-кабинета началось весной 2019 года.

Томограф, установленный в специально построенном здании, имеет мощность магнитного поля 1,5 Тесла (Тл). Аппарат обеспечивает тонкую визуализацию всех зон исследуемых органов. Ввод в эксплуатацию томографа удовлетворит потребность в МРТ-диагностике не только солигорских пациентов, но и жителей близлежащих районов.

С помощью нового аппарата в сутки смогут обследоваться 20-25 человек.

Время работы кабинета: понедельник-пятница с 8:00 до 20:00. 

Запись на диагностику проводится только по направлению лечащего врача. Телефон для записи: 23-74-86.

В кабинете будут оказывать и платные услуги, стоимость зависит от области исследования.

 
 
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31 июля в УЗ "Солигорская ЦРБ" начал работу МРТ-кабинет. С помощью нового томографа в сутки смогут обследоваться 20-25 человек.
 
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