Два года назад Президент отменил обязательную продажу валютной выручки: каковы результаты?

Источник материала: ОНТ

Валютный маневр в 2018-ом – стабильнее экономика предприятий в 2020-ом. Ровно два года назад Президент подписал указ об отмене обязательной продажи части валютной выручки на внутреннем рынке, тем самым «развязав руки» компаниям и дав им больше самостоятельности. За это время количество проданной валюты только возросло.

Около 54% выручки в иностранных деньгах было перераспределено на рынке за прошлый год. Это и понятно, предприятиям нужны белорусские рубли: для выплат зарплат и налогов, а также расчетов внутри страны. К тому же, уже к 2018-ому валютный рынок уверенно стоял на ногах. В «фундаменте» – баланс спроса и предложения на иностранные деньги, гибкое курсообразование, низкая инфляция и повышение доверия к рублю. Всё это позволило сначала постепенно снижать процент обязательной продажи иностранной выручки, а затем и вовсе отменить «сдерживающий» инструмент.

Это и для инвесторов в своем роде зеленый свет, и для предприятий – шире экспортные горизонты. К тому же, говоря о рынке стран ЕАЭС, с отменой обязательной продажи части иностранной выручки – меньше барьеров в валютных отношениях между странами. И даже сейчас, если «ветра и штормы» в экономике – возвращаться назад Нацбанк не собирается. Сегодня уже новые инструменты и технологии на валютном рынке, наименее болезненные для бизнеса и людей.

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