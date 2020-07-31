Ученые: в квантовой механике «эффекта бабочки» не существует

Источник материала: Tut.by

Моделирование путешествий во времени показывает, что в квантовой механике «эффекта бабочки» не существует. Об этом пишет Science Alert со ссылкой на Physical Review Letters .



Снимок носит иллюстративный характер. Источник: Amy Humphries / YouTube

Представьте: главный герой перемещается во времени, находит младенца Гитлера и предотвращает войну, направляя ребенка к добру и миру. Но это запускает цепочку событий, что в итоге мешает рождению главного героя и даже приводит к апокалипсису.

Непреднамеренные последствия путешествий во времени в стиле «эффекта бабочки» — довольно частый сюжет в фантастике, но теперь у физиков есть основания полагать, что в квантовой механике дела обстоят по-иному.

Пара физиков из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США создала симуляцию с использованием квантового компьютера IBM-Q.

«На квантовом компьютере нет проблем с имитацией „обратной“ эволюции или симуляцией запуска процесса назад в прошлое, — говорит физик-теоретик Николай Синицын. — Таким образом, мы на самом деле можем увидеть, что произойдет со сложным квантовым миром, если мы путешествуем во времени, наносим событиям небольшой урон и возвращаемся. Мы обнаружили, что наш мир выживает, а это значит, что в квантовой механике нет эффекта бабочки».

Как сотрудники лаборатории это выяснили? Пропустили несколько запутанных кубитов через набор логических элементов, прежде чем те вернулись к своей первоначальной настройке. После этого физики провели измерение, которое фактически превратило волну «возможностей» в «действительность», вытеснив квантовую суперпозицию . Затем вся установка была запущена снова. И оказалось, что даже если некто повредит запутанное состояние кубитов, физики все равно могут восстановить полезную информацию, так как это повреждение не увеличивается в процессе декодирования.

Так что, как сказал Николай Синицын, понятие хаоса в классической физике и квантовой механике должно пониматься по-разному.