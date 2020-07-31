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Ученые: в квантовой механике «эффекта бабочки» не существует
Источник материала: Tut.by
Моделирование путешествий во времени показывает, что в квантовой механике «эффекта бабочки» не существует. Об этом
Представьте: главный герой перемещается во времени, находит младенца Гитлера и предотвращает войну, направляя ребенка к добру и миру. Но это запускает цепочку событий, что в итоге мешает рождению главного героя и даже приводит к апокалипсису.
Непреднамеренные последствия путешествий во времени в стиле «эффекта бабочки» — довольно частый сюжет в фантастике, но теперь у физиков есть основания полагать, что в квантовой механике дела обстоят по-иному.
Пара физиков из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США создала симуляцию с использованием квантового компьютера IBM-Q.
«На квантовом компьютере нет проблем с имитацией „обратной“ эволюции или симуляцией запуска процесса назад в прошлое, — говорит физик-теоретик Николай Синицын. — Таким образом, мы на самом деле можем увидеть, что произойдет со сложным квантовым миром, если мы путешествуем во времени, наносим событиям небольшой урон и возвращаемся. Мы обнаружили, что наш мир выживает, а это значит, что в квантовой механике нет эффекта бабочки».
Как сотрудники лаборатории это выяснили? Пропустили несколько запутанных кубитов через набор логических элементов, прежде чем те вернулись к своей первоначальной настройке. После этого физики провели измерение, которое фактически превратило волну «возможностей» в «действительность», вытеснив
Так что, как сказал Николай Синицын, понятие хаоса в классической физике и квантовой механике должно пониматься по-разному.
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Это выяснила пара физиков из Лос-Аламосской национальной лаборатории в США
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