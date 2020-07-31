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Как (не) работает президентский декрет по тунеядству на примере одного района
Источник материала: Tut.by
Власти продолжают работ по «тунеядскому декрету»: в августе должны обновить базу незанятых в экономике и список тех, кто будет платить за горячую воду по полному тарифу. Продолжают работать комиссии по содействию занятости. В регионах чиновники, в том числе депутаты, также
Сколько человек попало в базу незанятых
В Кричевском районе Могилевской области, который находится на границе с Россией, общая численность включенных в базу трудоспособных, которые не заняты в экономике, на 16 июня составила 2860 человек. Об этом
В этом районе в январе-мае в экономике было занято 12 129 человек. Получается, что на четырех занятых приходится один включенный в базу тунеядцев (с учетом округления).
При этом не все из включенных в базу не занятого населения являются плательщиками жилищно-коммунальных услуг. К примеру, отопление оплачивают 313 человек из них, горячую воду — 255 человек.
С начала года и по 16 июня комиссия отнесла к занятым в экономике 493 человека (за это время провели около 120 заседаний). Решения принимали из-за представленных подтверждающих занятость документов и письменных запросов в разные инстанции. «По состоянию на 16.06.2020 общее количество незанятых граждан составило 1027 человек, в том числе: город Кричев — 939 человек», — уточняют в Кричевском райисполкоме.
В Кричевском районе для подтверждения занятости в экономике просят предоставить в комиссию трудовой договор, контракт, заверенную копию трудовой книжки (для работающих), свидетельство о рождении ребенка (для воспитывающих детей до 7 лет), справки о занятии растениеводством (животноводством) на своем или своей семьи земельном участке.
Причем воспитывающие детей до 7 лет, к примеру, в Кричевском районе попадают в базу незанятых, и им нужно в таком случае обращаться в комиссию и предоставлять документы. К примеру, в феврале этого года из базы исключили как минимум 12 человек, у которых есть дети до 7 лет. Ранее сообщалось, что родителям таких детей не нужно самим подтверждать занятость, это все происходило автоматически.
«Незанятый гражданин — это мужчина в возрасте от 31 до 40 лет, образование базовое или среднее, длительно неработающий, имеющий стаж работы от 5 до 20 лет и период уплаты отчислений в ФСЗН от 5 до 15 лет», — уточняют в комиссии по содействию занятости.
На конец июля в районе было 48 безработных, которые зарегистрированы в службе занятости. Это на 5,9% меньше, чем в мае. Уровень зарегистрированной безработицы — 0,4% от экономически активного населения.
А сколько человек из базы оплачивает горячую воду по полным тарифам?
При этом в апреле-июне горячую воду по полным тарифам оплачивали 73 человека, которые попали в базу незанятых в экономике, а в январе-марте — 65. При этом на одном из последних заседаний комиссии
Сколько человек задействовано в комиссии
В состав комиссии по содействию занятости в Кричевском районе
На какие зарплаты ищут работников в Кричевском районе
В комиссии рассказывают, что не все безработные соглашаются с предложенными вариантами для трудоустройства. Некоторые ссылаются на состояние здоровья, низкую зарплату, плохие условия труда.
В общереспубликанском банке вакансий размещено около 160 предложений от нанимателей, из которых больше 110 — на зарплату до 500 рублей. При этом в вакансиях, как правило, указывают суммы до уплаты налогов.
Средняя зарплата в первом полугодии в Кричевском районе составила, по статистике, 891 рубль (сумма до уплаты налогов). Данные без учета микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности.
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Посмотрели, как борются с тунеядством в одном из районов, где на четырех работающих приходится по одному попавшему в базу.
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