21-го августа пройдет жеребьевка волейбольной Лиги чемпионов

Источник материала: ОНТ

Белорусские волейбольные клубы 21-го августа узнают своих соперников по еврокубковым турнирам. Жеребьёвка состоится в Люксембурге.

Минский «Строитель», солигорский «Шахтёр» и «Минчанка» начнут выступление в Лиге чемпионов с квалификационной стадии. Начнётся еврокубковый волейбольный сезон 22 сентября. Команды, не прошедшие отборочную стадию Лиги чемпионов, будут переведены в Кубок ЕКВ.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram