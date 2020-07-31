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21-го августа пройдет жеребьевка волейбольной Лиги чемпионов
Источник материала: ОНТ
Белорусские волейбольные клубы 21-го августа узнают своих соперников по еврокубковым турнирам. Жеребьёвка состоится в Люксембурге.
Минский «Строитель», солигорский «Шахтёр» и «Минчанка» начнут выступление в Лиге чемпионов с квалификационной стадии. Начнётся еврокубковый волейбольный сезон 22 сентября. Команды, не прошедшие отборочную стадию Лиги чемпионов, будут переведены в Кубок ЕКВ.
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Белорусские волейбольные клубы 21-го августа узнают своих соперников по еврокубковым турнирам. Жеребьёвка состоится в Люксембурге. Минский «Строитель»,...
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