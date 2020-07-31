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«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

31.07.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

О развитии машиностроения в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

Эти машины так и называют – кормильцы. Они обеспечивают хлебом сотни миллионов людей по всему миру.  

«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

Евгений Ероховец – заместитель начальника цеха, где собирают самые большие авто в мире. Его отец отработал здесь три десятка лет.  

«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

Евгений Ероховец, заместитель начальника цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:  
Стабильность чувствовалась однозначно, потому что, конечно, дает большие гарантии: и в плане жилплощади, и какие-то другие. Отец проработал на заводе 35 лет.  

Ровесник независимости Евгений Ероховец в те годы сам только-только становился на ноги. А ведь первый карьерный самосвал сошел с конвейера автомобильного завода еще в 1961-м.  

«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

На предприятии вдруг чуть было не произошла финансовая катастрофа. Герой Беларуси Павел Мариев, который в те годы был гендиректором, вспоминает: судьба завода висела на волоске.  

«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

Павел Мариев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» (1992-2007 гг.), Герой Беларуси:  
Не проходили платежи, не проходили деньги. Если мы даже договаривались с кем-то (в России, в Узбекистане, в других местах) о продажах своих самосвалов, то не знали, как деньги друг другу перечислить.  

Часто мне задавали вопрос: «Зачем твой завод?» Приходилось защищать. Отвечал: «Налоги плачу, товарищи».  

«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

Сегодня это уже история. А вот реальность – самый большой в мире карьерный самосвал. Грузоподъемность махины – 450 тонн. Каждый третий такой гигант на планете – наш.  

Вадим Щеглов, СТВ:
Для вас что сегодня предприятие?  

«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями

Евгений Ероховец:  
Предприятие мирового масштаба. Гигант, который способен завоевать большие рынки. Сейчас оттачиваются технологии в сборке новой карьерной техники, постоянно проводится модернизация техники. Завод идет в ногу со временем. Я считаю, что у него есть большое будущее.  

Люди в материале: Вадим Щеглов, Евгений Ероховец, Павел Мариев

 
 
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О развитии машиностроения в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».   Эти машины так и называют – кормильцы. Они обеспечивают хлебом сотни миллионов людей...
 
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