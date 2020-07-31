|
«Отец проработал на заводе 35 лет». История семьи, в которой на БелАЗе трудятся поколениями
Источник материала: СТВ
О развитии машиностроения в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Эти машины так и называют – кормильцы. Они обеспечивают хлебом сотни миллионов людей по всему миру.
Евгений Ероховец, заместитель начальника цеха сборки, испытаний автомобилей и тягачей ОАО «БелАЗ» – управляющая компания холдинга «БелАЗ-Холдинг»:
Ровесник независимости Евгений Ероховец в те годы сам только-только становился на ноги. А ведь первый карьерный самосвал сошел с конвейера автомобильного завода еще в 1961-м.
Павел Мариев, генеральный директор ОАО «БелАЗ» (1992-2007 гг.), Герой Беларуси:
Часто мне задавали вопрос: «Зачем твой завод?» Приходилось защищать. Отвечал: «Налоги плачу, товарищи».
Сегодня это уже история. А вот реальность – самый большой в мире карьерный самосвал. Грузоподъемность махины – 450 тонн. Каждый третий такой гигант на планете – наш.
Вадим Щеглов, СТВ:
Евгений Ероховец:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О развитии машиностроения в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Эти машины так и называют – кормильцы. Они обеспечивают хлебом сотни миллионов людей...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)