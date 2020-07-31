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Председатель Крупского райисполкома: сделали всё для того, чтобы комфортно было жить людям

31.07.2020 19:20 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Председатель Крупского райисполкома Анатолий Козел рассказал, как изменился район за последние десятилетия.

Председатель Крупского райисполкома: сделали всё для того, чтобы комфортно было жить людям

Анатолий Козел, председатель Крупского райисполкома:
За последние 15-20 лет огромный толчок в развитии региона.

Председатель Крупского райисполкома: сделали всё для того, чтобы комфортно было жить людям

В первую очередь регион наш сельскохозяйственный. На сегодня, я скажу, построено немало сельскохозяйственных объектов, проведены реконструкции животноводческих помещений, что позволило увеличить количество продукции сельскохозяйственного производства.

Председатель Крупского райисполкома: сделали всё для того, чтобы комфортно было жить людям

Развивается строительство. Мы построили уже два микрорайона, сейчас начали строить новый. Буквально через неделю мы сдаем новый дом 40-квартирный для многодетных семей. Многодетные семьи у нас жильем обеспечиваются своевременно, больше двух лет очередей нет. Естественно, это многоквартирное строительство. Не надо забывать о том, что у нас есть и индивидуальное строительство – каждый год 10-15 семей строят индивидуальные дома. Поддержка хорошая.

Председатель Крупского райисполкома: сделали всё для того, чтобы комфортно было жить людям

Мы делаем многое для города. Строятся новые микрорайоны – естественно, надо благоустраивать и делать инфраструктуру. Такой у нас пример есть по улице Айвазовского, где мы практически благоустроили: сделали и тротуарные дорожки, и асфальтирование, и остановки. То есть сделали все для того, чтобы комфортно было жить людям.

Люди в материале: Анатолий Козел

 
 
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Новости Беларуси. Председатель Крупского райисполкома Анатолий Козел рассказал, как изменился район за последние десятилетия. Анатолий Козел, председатель...
 
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