ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

31.07.2020 20:32 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

О вооружении, армии и защите белорусской границы рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

Здесь сутки начинаются не после полуночи, а в 20.00 – так сложилось. У пограничной службы нет выходных. Рубеж охраняют круглосуточно – 24 на 7.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

Максим Бейтюк, старший офицер управления охраны государственной границы Сморгонской пограничной группы:  
Сердце пограничной заставы – это дежурное помещение, где аккумулированы все технические средства охраны госграницы. Тем самым поддерживаем собственную безопасность. Есть очень много случаев нападения на пограничную заставу.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

Здесь, в «дежурке», самая ответственная работа. От действий солдат зависит, насколько оперативно тревожная группа попадет на «место икс» и успеет задержать правонарушителей. Каким выдастся день на границе и сколько раз может поступить сигнал, предугадать невозможно.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

Максим Бейтюк:  
Всегда запоминается хорошее, когда мы выполняем мы свой долг – задержание нарушителей государственной границы. И было очень много случаев по задержанию. Всегда приятно, когда все идет гладко.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

Срабатывает система, мы обнаруживаем след, ставим собаку на этот след. Благодаря собаке, надеясь на нее, пройдя 5-7 километров, выходим точно на нарушителя госграницы.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

Эта погранзастава едва ли не самая инновационная в стране – полностью автономная. Современные техника, оборудование, средства охраны границ. На территории расположились административное здание, дом для офицерского состава, гараж, заправка, котельная, спортплощадка.  

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе

Максим Бейтюк:  
Недалеко отсюда, на пункте пропуска «Каменный Лог» была задержана очень большая партия – около 300 кг наркотических средств, которые транзитом через Беларусь шли в Россию, а там их распределяют по разным странам. Тем самым мы защищаем и свою страну: чтобы к нам не попали наркотики, своих детей тем самым оберегаем.   

Люди в материале: Вадим Щеглов, Максим Бейтюк

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О вооружении, армии и защите белорусской границы рассказали в проекте СТВ «Свой путь».   Здесь сутки начинаются не после полуночи, а в 20.00 – так сложилось. У...
 
Новости дня
Новости разные
 
Николай Николаевич. Пьяный водитель так и не смог назвать свою фамилию сотрудникам ГАИ (ВИДЕО)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика