|
Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе
Источник материала: СТВ
О вооружении, армии и защите белорусской границы рассказали в проекте СТВ «Свой путь».
Здесь сутки начинаются не после полуночи, а в 20.00 – так сложилось. У пограничной службы нет выходных. Рубеж охраняют круглосуточно – 24 на 7.
Здесь, в «дежурке», самая ответственная работа. От действий солдат зависит, насколько оперативно тревожная группа попадет на «место икс» и успеет задержать правонарушителей. Каким выдастся день на границе и сколько раз может поступить сигнал, предугадать невозможно.
Эта погранзастава едва ли не самая инновационная в стране – полностью автономная. Современные техника, оборудование, средства охраны границ. На территории расположились административное здание, дом для офицерского состава, гараж, заправка, котельная, спортплощадка.
Максим Бейтюк:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Срабатывает система, ставим собаку на след. Как защищают госграницу на самой инновационной в Беларуси погранзаставе
О вооружении, армии и защите белорусской границы рассказали в проекте СТВ «Свой путь». Здесь сутки начинаются не после полуночи, а в 20.00 – так сложилось. У...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)