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Николай Николаевич. Пьяный водитель так и не смог назвать свою фамилию сотрудникам ГАИ (ВИДЕО)

31.07.2020 20:21 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Николай Николаевич. Пьяный водитель так и не смог назвать свою фамилию сотрудникам ГАИ (ВИДЕО)

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Брест. 11 часов утра. Проверить водителя автомобиля «Киа» сотрудникам ГАИ порекомендовали очевидцы. Уже во время беседы с 48-летним жителем деревни Клейники инспекторам стало понятно, что без медицинского освидетельствования не обойтись.

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Мужчина утверждал, что выпил дома сто граммов водки и сел за руль. Его спутница назвала инспекторам другое место употребления алкоголя.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель выпил не чуть-чуть, и далеко не сто граммов водки. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 3 промилле. Как следствие машина оказалась на штрафстоянке, а на мужчину составили суровый протокол.

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Теги: Новости, Брест
 
 
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НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Брест. 11 часов утра. Проверить водителя автомобиля «Киа» сотрудникам ГАИ порекомендовали очевидцы. Уже во время беседы с 48-летним жителем...
 
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