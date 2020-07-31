Николай Николаевич. Пьяный водитель так и не смог назвать свою фамилию сотрудникам ГАИ (ВИДЕО)

Источник материала: ОНТ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ. Брест. 11 часов утра. Проверить водителя автомобиля «Киа» сотрудникам ГАИ порекомендовали очевидцы. Уже во время беседы с 48-летним жителем деревни Клейники инспекторам стало понятно, что без медицинского освидетельствования не обойтись.

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Мужчина утверждал, что выпил дома сто граммов водки и сел за руль. Его спутница назвала инспекторам другое место употребления алкоголя.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель выпил не чуть-чуть, и далеко не сто граммов водки. Концентрация паров алкоголя в выдыхаемом воздухе составила 3 промилле. Как следствие машина оказалась на штрафстоянке, а на мужчину составили суровый протокол.

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