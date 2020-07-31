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Этот мужчина 55 лет работает в поле. История одного белорусского комбайнера
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работают на урожай тысячи людей. Один из участников жатвы – Геннадий Цвирко. Для 73-летнего комбайнера сельхозпредприятия «Агронеманский» нынешнее трудовое лето – 55-е по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своеобразным юбилеем его поздравил лично министр сельского хозяйства и продовольствия.
Один в поле – воин. Геннадий Цвирко за штурвалом комбайна с 1966 года. В свои 73 твердо держит руль. Говорит: «Ячмень уродил. Погода способствует. Осталось собрать».
Поздравить комбайнера со своеобразным юбилеем приехало руководство района, коллеги, а также лично министр сельского хозяйства и продовольствия. Чествовали прямо в поле.
– Поздравляю вас.
В копилке Геннадия Цвирко – десятки наград. В том числе и медали за успехи в развитии народного хозяйства БССР, орден Трудового Красного Знамени, почетная грамота Верховного Совета. Комбайнера не раз отмечали на областных дожинках. Причем работает Геннадий Цвирко на белорусской технике «Полесье». Журналистам признался: работа для него – отдых. А уборка хлеба – вовсе не профессия, а призвание.
Денис Дишук, первый заместитель председателя Столбцовского райисполкома:
Сельхозпредприятие «Агронеманский», где работает комбайнер-ветеран, – одно из крупнейших в Столбцовском районе. Здесь убрано 40 % от посевных площадей. В общий намолот Столбцовщина планирует внести 77 тысяч тонн зерна. Для этого создают все условия.
Василий Хватик, председатель Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса:
Комбайнеру-ветерану вручили и сертификат на поездку в санаторий. Плюс, конечно же, жатва – это время, когда аграрий может заработать хорошие деньги. Но для Геннадия Адамовича главное не они, а сама возможность внести свой вклад в общий каравай.
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Новости Беларуси. Работают на урожай тысячи людей. Один из участников жатвы – Геннадий Цвирко. Для 73-летнего комбайнера сельхозпредприятия «Агронеманский»...
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