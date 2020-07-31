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Этот мужчина 55 лет работает в поле. История одного белорусского комбайнера

31.07.2020 22:08 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работают на урожай тысячи людей. Один из участников жатвы – Геннадий Цвирко. Для 73-летнего комбайнера сельхозпредприятия «Агронеманский» нынешнее трудовое лето – 55-е по счету, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Со своеобразным юбилеем его поздравил лично министр сельского хозяйства и продовольствия.

Дмитрий Боярович продолжит.

Этот мужчина 55 лет работает в поле. История одного белорусского комбайнера

Один в поле – воин. Геннадий Цвирко за штурвалом комбайна с 1966 года. В свои 73 твердо держит руль. Говорит: «Ячмень уродил. Погода способствует. Осталось собрать».

Этот мужчина 55 лет работает в поле. История одного белорусского комбайнера

Поздравить комбайнера со своеобразным юбилеем приехало руководство района, коллеги, а также лично министр сельского хозяйства и продовольствия. Чествовали прямо в поле.

55 лет в поле, десятки наград. Какого комбайнера поздравлял лично министр сельского хозяйства?

Этот мужчина 55 лет работает в поле. История одного белорусского комбайнера

Поздравляю вас.
Спасибо.
Желаю крепкого здоровья и еще не одну уборку. А от Министерства сельского хозяйства хочется вручить эту награду «За заслугі ў сельскай гаспадарцы».

Этот мужчина 55 лет работает в поле. История одного белорусского комбайнера

В копилке Геннадия Цвирко – десятки наград. В том числе и медали за успехи в развитии народного хозяйства БССР, орден Трудового Красного Знамени, почетная грамота Верховного Совета. Комбайнера не раз отмечали на областных дожинках. Причем работает Геннадий Цвирко на белорусской технике «Полесье». Журналистам признался: работа для него – отдых. А уборка хлеба – вовсе не профессия, а призвание.

Этот мужчина 55 лет работает в поле. История одного белорусского комбайнера

Денис Дишук, первый заместитель председателя Столбцовского райисполкома:
Это всегда является визитной карточкой любого района иметь таких почетных людей, таких флагманов, на которых надо равняться, в принципе, по всей республике.

Этот мужчина 55 лет работает в поле. История одного белорусского комбайнера

Сельхозпредприятие «Агронеманский», где работает комбайнер-ветеран, – одно из крупнейших в Столбцовском районе. Здесь убрано 40 % от посевных площадей. В общий намолот Столбцовщина планирует внести 77 тысяч тонн зерна. Для этого создают все условия.

Этот мужчина 55 лет работает в поле. История одного белорусского комбайнера

Василий Хватик, председатель Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса:
Наши механизаторы сегодня обеспечены спецодеждой полностью. Подготовились в этих условиях, техника не подводит. Организовано везде горячее питание двухразовое обед и подвечерки так называемые.

Этот мужчина 55 лет работает в поле. История одного белорусского комбайнера

Комбайнеру-ветерану вручили и сертификат на поездку в санаторий. Плюс, конечно же, жатва – это время, когда аграрий может заработать хорошие деньги. Но для Геннадия Адамовича главное не они, а сама возможность внести свой вклад в общий каравай.

Люди в материале: Дмитрий Боярович, Денис Дишук, Василий Хватик

 
 
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Новости Беларуси. Работают на урожай тысячи людей. Один из участников жатвы – Геннадий Цвирко. Для 73-летнего комбайнера сельхозпредприятия «Агронеманский»...
 
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