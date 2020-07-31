ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира

31.07.2020 22:08 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

О развитии медицины в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».  

Врачи по зову сердца. Сегодня белорусская кардиология мчится семимильными шагами. Представьте, в советские годы эта медицинская отрасль плелась в хвосте отечественного здравоохранения.  

Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира

Тогда считалось, что кардиоцентров в Москве и Ленинграде достаточно: сложных пациентов направляли прямиком туда. С распадом СССР стало очевидно: ни мощной кардиохирургии, ни полноценной системы спецпомощи у нас нет. Начинать надо было с нуля.   

Александр Мрочек о современной кардиологии: «Мы сердце видим, действительно, как на ладони»

Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира

11 лет назад наши медики сотворили чудо. В Беларуси впервые пересадили сердце. Трансплантаций, которых бы не выполняли наши врачи, нет. В начале 2000-х никто не верил – это направление белорусские медики освоят на ура. За пересадками к нам поедет весь мир.  

Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира

Точкой отчета стала ночь со 2 на 3 апреля 2008-го. Белорусские медики провели первую в истории республики операцию по пересадке печени. С этими врачами позже встретится сам Президент. Хирургам удалось не только спасти одну жизнь, но и подарить надежду на исцеление тысячам пациентов. На самом верху было принято беспрецедентное решение – внедрять в практику пусть и очень дорогие, но такие нужные технологии.   

Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:  
И мы, затратив небольшие сравнительно деньги, получили потрясающий имиджевый эффект. И сколько мы людей сейчас спасаем, особенно детишек.  

Спасая тысячи жизней. В 2008-м в Беларуси впервые пересадили печень, а сегодня к нам на операции едут со всего мира

Импульсом к развитию трансплантологии стало поручение Президента о создании центра трансплантации органов и тканей. Его глава государства дал в 2006 году, выступая на Всебелорусском народном собрании. Сказано – сделано.  

Сегодня Беларусь входит в топ-20 самых развитых стран мира по уровню органного донорства. Наши доктора не просто научились пересаживать печень, почки, сердце и легкие, но и смогли поставить эти операции на поток.  

Люди в материале: Александр Лукашенко, Александр Мрочек, Вадим Щеглов

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О развитии медицины в Беларуси рассказали в проекте СТВ «Свой путь».   Врачи по зову сердца. Сегодня белорусская кардиология мчится семимильными шагами....
 
Новости дня
Новости разные
 
Чемпионат Беларуси по лёгкой атлетике. Что происходит на стадионе «Динамо» в Минске?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.07.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
31.07.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Лепельский край
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика