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Уборочная-2020: погода способствует уборке зерновых

31.07.2020 22:24 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Уборочная-2020: погода способствует уборке зерновых

Главная кампания лета – страда. Погода уборке зерновых пока способствует. Правда, в последние дни дождит. Но такие осадки – не повод останавливать работу. Разве что – небольшой перерыв. Использовать каждый погожий час сельчанам поручил Президент. К этому времени уже убрана почти треть полей. В закромах – два с половиной миллиона тонн зерна. Но основные объёмы ещё впереди. 

К примеру, в северных регионах уборочную только начинают. А вот на юге страны приближаются к экватору – в Гомельской и Брестской областях обмолочено около 50% площадей. Темпы неплохие, урожайность тоже. В среднем, около 40 центнеров с гектара. И если всё сложится, в этом году аграрии соберут весомый каравай. 

Режим работы – «полевой». Домой – если только переночевать. К такому аграрному ритму Андрей Беляев привык. Эта уборочная для него уже 28-я.   В нынешнем году на севере страны он первым намолотил 1000 тонн зерна. И впервые в области, такой результат только на уборке рапса.  В день при хорошей погоде, можно намолотить сотню.    

В Витебской области хозяйства только приступают к массовой уборке. Каждый день в регионе дожди, а рапс особенно капризен к такой погоде. Небольшой дождик – и сразу «стоп машины», ждать надо час-другой. За неделю регион убрал 5% площадей – невысокие темпы из-за повышенной влажности, такие объемы сельхозпредприятия убирают всего за день.    

По значимости даже избирательная кампания уступает уборочной – об этом на неделе в Несвижском районе говорил Президент. Александр Лукашенко хорошо понимает важность работы аграриев в масштабах страны, поэтому работу механизаторов во время этого визита ни на минуту не останавливали, важен ведь каждый час. В целом по стране на уборку зерновых отводят 21 погожий день. За это время в планах собрать девять с половиной миллионов тонн. Это сегодня позволяет и урожайность зерновых культур, и техническая оснащённость – свыше восьми с половиной тысяч комбайнов в эти дни с рассветом уже в поле. 

В «Ракитнице» – это уже юг страны – самый разгар жатвы. В амбарах весь озимый рапс и 70% пшеницы. На очереди ячмень и рожь. Рассвет или полночь, со временем не считаются, комбайны в поле, как только позволяет погода. А она, в этом году радует, только изредка дожди. Небольшой перерыв и снова за работу.  

Небольшое, но крепкое хозяйство в Жабинковском районе специализируется на животноводстве. А потому все силы брошены на заготовку кормов. Особенно удалась рожь – 35 центнеров с гектара, с учетом здешних почв, результат достойный. Но главная ставка на гибриды. Высокопродуктивную рожь посадили в качестве эксперимента (все же дорогие семена), но оказалось, что вложения не напрасные. В будущем году намерены расширять площади. 

Особенность «Ракитницы» – в молодой команде. Директору хозяйства немного за тридцать, главному агроному нет и 25, а семеновод и того младше. Все грамотные, амбициозные, про таких говорят: «на одной волне». 

Директором в отстающее хозяйства Григорий Панасюк пришел работать четыре года назад. Сначала к молодому руководителю присматривались, а в скором времени зауважали. С тех пор в хозяйстве изменилось многое: рассчитались с долгами, обновили машинный парк, подтянули технологии. Результат не заставил ждать: вслед за качеством продукции, стала расти выручка. 

Сегодня про командную работу здесь расскажет любой, а трудятся в «Ракитнице» 150 человек – все звенья единого целого. Если механизатор не настроит комбайн, водитель вовремя не отвезет зерно, а агроном не среагирует на сюрпризы погоды, проиграют все. А если «золото» полей в амбарах, значит и команда сработала на совесть. Будут и корма, и премии, излишки зерна – это тоже прибыль. Но загадывать на будущее здесь не любят. Шутят, цыплят и тех по осени считают, сначала нужно завершить уборочную и обязательно без потерь. 

Средняя урожайность зерновых на юге страны больше сорока центнеров с гектара – это на пять пунктов больше, чем в прошлом году. Привес к общему караваю может составить 100 тысяч тонн зерна. А пока не сбавлять высокие темпы уборки позволяет солнечная погода. Если все и дальше так сложится, к финишу аграрии Брестчины подойдут уже через 10 дней.  

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Главная кампания лета – страда. Погода уборке зерновых пока способствует. Правда, в последние дни дождит. Но такие осадки – не повод останавливать работу. Разве...
 
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