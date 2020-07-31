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«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сервис, который уже оценили миллионы белорусов. Система бесконтактной оплаты проезда теперь доступна жителям еще трех городов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новая страница в истории общественного транспорта с сегодняшнего дня открывается в Жлобине и Горах. Уже в субботу, 1 августа, инновационная технология будет внедрена в Воложине. Приобретать билеты в автобусе с помощью смартфона по QR-коду стало возможно благодаря мобильному платежному сервису «Оплати». Приложение делающее жизнь проще – совместный проект «Белинвестбанка» и резидента Парка высоких технологий компании LWO. При этом воспользоваться «Оплати» может любой житель страны, независимо от того, клиентом какого банка он является.
Сегодня Татьяна Асмыкович не просто кондуктор. Своим пассажирам она открывает абсолютно новую реальность. О системе бесконтактной оплаты проезда «Оплати» в Жлобине слышали. Теперь можно опробовать инновацию и на собственном опыте.
Анастасия Кончиц, жительница Жлобина:
Это действительно удобно. Однажды установив бесплатное приложение, при входе в автобус остается лишь навести камеру телефона на QR-код и одним нажатием оплатить проезд.
Инновационную технологию IT-компания LWO совместно с «Белинвестбанком» презентовали полгода назад. Сегодня она доступна жителям уже более 20 белорусских городов. Среди новичков – Воложин, Горки и Жлобин. В столице белорусских металлургов 24 городских маршрута, ежедневно они перевозят 33 тысячи пассажиров.
Казимир Янковский, директор филиала «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс»:
Вложения транспортной организации минимальны: обучить кондуктора и разместить наклейки в салонах автобусов. Никакого дополнительного оборудования не нужно, ведь пассажиры используют личные смартфоны. А вот экономический эффект ощутим: деньги на счету предприятия оказываются мгновенно после оплаты, без каких-либо комиссий.
Олег Горелов, управляющий дирекцией «Белинвестбанк» по Гомельской области:
Создавая инновационный продукт, компания LWO вместе с «Белинвестбанком» решают задачу, значимую для всей национальной экономики. Сервис «Оплати» позволяет оставить внутри страны деньги, которые раньше отчислялись владельцам международных платежных систем.
Олег Кондратенко, директор компании LWO:
Для понимания: в день в Беларуси продается 700 тысяч билетов. Экономия с «Оплати» – 25 миллионов рублей в год. Оплата в общественном транспорте лишь первый шаг на пути к использованию огромного потенциала сервиса.
Александр Добриян, корреспондент:
Приложение «Оплати» – это не только расчеты в транспорте, кафе и магазинах, это возможность создавать детские кошельки и контролировать траты ребенка, общаться в чатах, открывать собственные интернет-магазины и многое другое. Все для комфортной и ответственной жизни.
Олег Кондратенко:
Оплата проезда – отличный способ познакомиться с сервисом «Оплати». В самое ближайшее время эта инновационная технология появится в Крупках, Речице и поселке Тимковичи.
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«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине
Новости Беларуси. Сервис, который уже оценили миллионы белорусов. Система бесконтактной оплаты проезда теперь доступна жителям еще трех городов страны, сообщили...
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