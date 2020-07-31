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«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

31.07.2020 22:52 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сервис, который уже оценили миллионы белорусов. Система бесконтактной оплаты проезда теперь доступна жителям еще трех городов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Новая страница в истории общественного транспорта с сегодняшнего дня открывается в Жлобине и Горах. Уже в субботу, 1 августа, инновационная технология будет внедрена в Воложине. Приобретать билеты в автобусе с помощью смартфона по QR-коду стало возможно благодаря мобильному платежному сервису «Оплати». Приложение делающее жизнь проще – совместный проект «Белинвестбанка» и резидента Парка высоких технологий компании LWO. При этом воспользоваться «Оплати» может любой житель страны, независимо от того, клиентом какого банка он является.

Как приняли новинку в столице белорусских металлургов, знает Александр Добриян.

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Сегодня Татьяна Асмыкович не просто кондуктор. Своим пассажирам она открывает абсолютно новую реальность. О системе бесконтактной оплаты проезда «Оплати» в Жлобине слышали. Теперь можно опробовать инновацию и на собственном опыте.

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Анастасия Кончиц, жительница Жлобина:
Я думаю, в нашем веке 21-м все пользуются телефонами, интернетом. Это намного удобнее для молодежи. Я думаю, что буду пользоваться, потому что это удобно.

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Это действительно удобно. Однажды установив бесплатное приложение, при входе в автобус остается лишь навести камеру телефона на QR-код и одним нажатием оплатить проезд.

Инновационную технологию IT-компания LWO совместно с «Белинвестбанком» презентовали полгода назад. Сегодня она доступна жителям уже более 20 белорусских городов. Среди новичков – Воложин, Горки и Жлобин. В столице белорусских металлургов 24 городских маршрута, ежедневно они перевозят 33 тысячи пассажиров. 

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Казимир Янковский, директор филиала «Жлобинавтотранс» ОАО «Гомельоблавтотранс»:
Я думаю, что пойдет. Жлобин достаточно большой город. Много активных пользователей мобильной связью и, я думаю, бесконтактная система оплаты будет весьма популярна в нашем городе. 

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Вложения транспортной организации минимальны: обучить кондуктора и разместить наклейки в салонах автобусов. Никакого дополнительного оборудования не нужно, ведь пассажиры используют личные смартфоны. А вот экономический эффект ощутим: деньги на счету предприятия оказываются мгновенно после оплаты, без каких-либо комиссий. 

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Олег Горелов, управляющий дирекцией «Белинвестбанк» по Гомельской области:
Размер комиссии за безналичные платежи в районе полутора-двух процентов. Вот эти два процента от суммы предприятие может экономить, заменив традиционные способы оплаты сервисом «Оплати». В том числе предприятия транспорта, предприятия общественного питания, торговли.

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Создавая инновационный продукт, компания LWO вместе с «Белинвестбанком» решают задачу, значимую для всей национальной экономики. Сервис «Оплати» позволяет оставить внутри страны деньги, которые раньше отчислялись владельцам международных платежных систем. 

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Олег Кондратенко, директор компании LWO:
Хотим, чтобы в Жлобине был продан миллионный билет. Мы его ожидаем, он на подходе. Будем рады. Но этот миллион билетов – это примерно 32 тысячи евро, которые мы сэкономили для нашей страны. Потому что, если бы такое количество билетов было куплено по пластиковым карточкам, то примерно такая сумма ушла бы на комиссию международным платежным системам. Если мы это делаем сами, своим инструментом здесь, в Беларуси, значит мы экономим деньги стране. Если взять Минск, то Минск за неделю может миллион билетов продать. А значит, мы в неделю можем экономить 100 тысяч рублей только на «Минсктрансе», а если взять всю страну, можно экономить и гораздо большие суммы.

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Для понимания: в день в Беларуси продается 700 тысяч билетов. Экономия с «Оплати» 25 миллионов рублей в год. Оплата в общественном транспорте лишь первый шаг на пути к использованию огромного потенциала сервиса. 

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Александр Добриян, корреспондент:
Специалисты компании LWO фактически превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки. Пополнить которые без процентов и комиссий можно с карты абсолютно любого банка либо через систему ЕРИП в ближайшей кассе. В случае необходимости, можно даже одолжить нужную сумму у знакомых из списка контактов. И это лишь малый процент всех возможностей сервиса «Оплати».

Приложение «Оплати» – это не только расчеты в транспорте, кафе и магазинах, это возможность создавать детские кошельки и контролировать траты ребенка, общаться в чатах, открывать собственные интернет-магазины и многое другое. Все для комфортной и ответственной жизни.

«Превратили смартфоны белорусов в удобные цифровые кошельки». Приложение «Оплати» заработает в Воложине, Горках, Жлобине

Олег Кондратенко:
Мы в Жлобине и давайте переведем средства Жлобинской районной больнице для борьбы с COVID. Вот несколько секунд – и деньги уже на счету больницы. Самое важное, что деньги с моего кошелька списались и перешли на кошелек больницы. 

Оплата проезда – отличный способ познакомиться с сервисом «Оплати». В самое ближайшее время эта инновационная технология появится в Крупках, Речице и поселке Тимковичи.

* На правах рекламы

Люди в материале: Анастасия Кончиц, Казимир Янковский, Олег Горелов, Олег Кондратенко

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Сервис, который уже оценили миллионы белорусов. Система бесконтактной оплаты проезда теперь доступна жителям еще трех городов страны, сообщили...
 
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