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Чайка со стрелой в груди продолжила летать и таскать еду

31.07.2020 22:42 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чайка со стрелой в груди продолжила летать и таскать еду

В Блэкпуле (графство Ланкашир, Великобритания) чайка со стрелой в груди продолжает летать и таскать еду у посетителей местного ресторана быстрого питания. Историю рассказывает Mirror.

Птицу насквозь пронзила стрела, но она уже два месяца свободно летает и питается курицей и картошкой из местного ресторана. Чайка в целом выглядит здоровой, ее поведение не отличается от повадок сородичей. Люди пытались поймать животное и передать его ветеринарам, но сделать это никому так и не удалось.

Кто и зачем подстрелил чайку, неизвестно. Впервые она была замечена в конце мая.

Местные жители боятся, что неизвестный, подстреливший птицу, может навредить и другим животным.

Фото: Mercury Press & Media

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В Блэкпуле (графство Ланкашир, Великобритания) чайка со стрелой в груди продолжает летать и таскать еду у посетителей местного ресторана быстрого питания. Историю...
 
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