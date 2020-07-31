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Купаловский театр завершил сотый сезон легендарной «Паўлінкай»

31.07.2020 22:46 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Купаловский театр завершил сотый сезон легендарной «Паўлінкай»

Купаловский театр только что завершил свой сотый сезон – «Паўлінкай» на выезде. Спектакль-символ «Первой сцены Беларуси» сыграли в «Культурной столице» этого года. Лида встречала и провожала актёров прославленной труппы овациями. Вечная классика – подарок ко Дню города. 

Купаловцы в Лиду со своими «стенами». Оригинальные декорации к «Паўлінке» – во дворе замка, где бывали прототипы персонажей Шекспира. Старейший театр страны  сегодня пригласил всех желающих бесплатно заглянуть «у хату» четы Криницких.

Герои купаловской пьесы 1912 года и сейчас живут среди нас. Всмотритесь – встретите Сорок, Пустаревичей, Быковских. Вероятно, актуальность – залог долголетия «Паўлінкі»: сто лет в репертуаре главного драмтеатра, кассовая ценность – всегда аншлаг.      

Улица Янки Купалы, дом один. И нет больше. Дворец культуры – «каханенькі-родненькі» говорили на его сцене почти сорок лет назад. Это была вторая постановка комедии в Лиде. А впервые радость «Паўлінкі» лидяне разделили в 1947 году.

80 лет назад в Лиде жали руку Янке Купале, выбрали депутатом Верховного Совета БССР. Стараниями Песняра местной библиотеке (ныне имени его) передали более четырёх тысяч книг – сгорели в Великую Отечественную войну. Память сжечь нельзя!   

Не только премьерами запомнится в Купаловском этот юбилейный сезон. Он первый с антрактом, вынужденно дистанцировались от зрителей. Дали рестарт сотому, когда другие театры уже опускали занавес. «Паўлінка» вернётся в родные стены осенью. 

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Купаловский театр только что завершил свой сотый сезон – «Паўлінкай» на выезде. Спектакль-символ «Первой сцены Беларуси» сыграли в «Культурной столице» этого...
 
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