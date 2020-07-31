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«Будем претендовать на то, чтобы войти и по объёму в тройку мировых лидеров». В Минске «Амкодор» открыл научно-технический центр
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минске 31 июля открыли научно-технический цех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По сути, это сердце исследований «Амкодора». Конструкторы здесь будут создавать новые образцы техники, испытывать их на прочность и затем внедрять в серийное производство. Оборудован экологичный окрасочный цех. Он уже позволил в разы улучшить износоустойчивость покрытия машин.
В период сложных эпидемиологических месяцев завод не остановил свои производства, а, наоборот, продолжил совершенствоваться. И сегодня представили сразу 30 экспортоориентированных моделей, в том числе технику для лесного хозяйства. Одна такая машина в работе заменит сразу две старые. Кабина водителя сконструирована для максимального комфорта.
Андрей Герман, первый заместитель генерального конструктора ОАО «Амкодор»:
Александр Шакутин, председатель совета директоров ОАО «Амкодор» – управляющая компания холдинга»:
«Амкодор» сегодня выпускает широкую гамму продукции, как для сельского и лесного хозяйства, так и в коммунальных целях. Технику холдинг поставляет в четыре десятка стран.
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«Будем претендовать на то, чтобы войти и по объёму в тройку мировых лидеров». В Минске «Амкодор» открыл научно-технический центр
Новости Беларуси. В Минске 31 июля открыли научно-технический цех, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По сути, это сердце исследований «Амкодора»....
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