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Юрий Заболотный на ЧБ по лёгкой атлетике: «Дай бог получится отобраться на Олимпийские игры»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. К концу подошел первый основной день открытого чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который переехал на столичный стадион «Динамо». Победители в некоторых дисциплинах уже определены, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Так, в стипль-чезе у девушек самой быстрой оказалась Татьяна Шабанова, у мужчин победу праздновал Вячеслав Скудный. А вот на дистанции 100 метров среди парней лучшим стал Юрий Заболотный, а у представительниц прекрасного пола первой финишировала Кристина Тимановская.
Юрий Заболотный, победитель чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 100 метров:
Кристина Тимановская, победительница чемпионата Беларуси по легкой атлетике в беге на 100 метров:
Соревнования продолжатся завтра, 1 августа, первый старт запланирован на 15:00. Финальный день пройдет в воскресенье, 2 августа.
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Новости Беларуси. К концу подошел первый основной день открытого чемпионата Беларуси по легкой атлетике, который переехал на столичный стадион «Динамо»....
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