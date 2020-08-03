Янчевский рассказал, как спас Цепкало от тюремной камеры









Журналист Юрий Гроеров большую часть интервью посвятил деятельности Цепкало в ПВТ. По его словам, претендент на президентский пост хочет приписать себе все заслуги в создании Парка. Янчевский на это ответил, что огромную роль в создании и развитии ПВТ сыграл Александр Лукашенко. "Я вот директор. Что бы я сделал, если бы не было решений президента? Это абсолютно очевидный вопрос", — заявил чиновник.





Гроеров заявил, что Цепкало стоял "на пороге тюремной камеры", но глава государства его помиловал.





На это Янчевский ответил так: "Речь шла не только о Цепкало. Это было очень крупное дело одной из фирм. Там были очень серьезные налоговые нарушения, которые, кстати, они потом сами признали и компенсировали. Были тогда материалы и по Цепкало. Я тогда непосредственно просил Главу государства от имени IT-сообщества, образно говоря, перевернуть страницу. Я сам просил просто для того, чтобы какое-то второе дыхание получила эта отрасль. Для того, чтобы инвесторы смотрели и видели, что тут все спокойно, стабильно".





Ранее Лукашенко в своих выступлениях требовал от Цепкало, чтобы тот публично рассказал, за что его уволили с должности директора ПВТ.



