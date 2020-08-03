Легкая атлетика: десять-двенадцать белорусских спортсменов могут претендовать на попадание в финалы ОИ

"Десять-двенадцать белорусских атлетов могут претендовать на попадание в финалы. Говорить же конкретно о медалях... В финалах выступают спортсмены высочайшего уровня и там идет непредсказуемая борьба", — сказал тренер в эфире программы "Спортклуб" на