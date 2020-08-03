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Легкая атлетика: десять-двенадцать белорусских спортсменов могут претендовать на попадание в финалы ОИ

03.08.2020 09:08 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич поделился мнением о том, сколько наших спортсменов смогут претендовать на медали Олимпийских игр-2021.




"Десять-двенадцать белорусских атлетов могут претендовать на попадание в финалы. Говорить же конкретно о медалях... В финалах выступают спортсмены высочайшего уровня и там идет непредсказуемая борьба", — сказал тренер в эфире программы "Спортклуб" на ОНТ.
 
 
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Главный тренер сборной Беларуси по легкой атлетике Юрий Моисевич поделился мнением о том, сколько наших спортсменов смогут претендовать на медали Олимпийских...
 
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