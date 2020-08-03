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Маск и Трамп поздравили NASA с завершением полета Crew Dragon
Источник материала: Партизан
Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поздравил NASA с возвращением на Землю пилотируемого корабля Crew Dragon.
Как передает Укринформ, об этом Маск написал в своем в Twitter.
"Поздравляю SpaceX и NASA с выполнением первого пилотируемого полета Dragon", — говорится в сообщении.
Когда космическое путешествие станет таким же распространенным явлением, как полеты на самолете, "будущее цивилизации будет обеспечено", - отметил Маск.
Также на успешное завершение космической миссии отреагировал президент США Дональд Трамп, назвав его "очень впечатляющим".
"Замечательно, что астронавты NASA вернулись на Землю после очень успешной миссии продолжительностью два месяца. Спасибо вам всем! Астронавты совершили первое приводнение за 45 лет. Очень впечатляюще!", — написал Трамп.
Напомним: космический корабль Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска успешно приводнился в Мексиканском заливе 2 августа в 21:49 по минскому времени. На борту корабля находились астронавты Боб Бенкен и Даг Херли.
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск поздравил NASA с возвращением на Землю пилотируемого корабля Crew Dragon.
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