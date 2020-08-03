Правозащитники: информационные ролики на госТВ вводят в заблуждение

В информационных роликах о предстоящих выборах вместе с разъяснениями о правилах голосования и возможности принять участие в досрочном голосовании содержится информация о том, что действующим избирательным законодательством Республики Беларусь не предусматривается фотографирование избирателем полученного им избирательного бюллетеня и передача фотографий третьим лицам.





Такого рода информации на практике может привести к неправильному пониманию прав и обязанностей избирателей со стороны организаторов выборов и представителей правоохранительных органов, привести к непредусмотренным законам ограничений прав граждан.





В связи с этим эксперты кампании "Правозащитники за свободные выборы" в очередной раз отмечают, что нормами действующего избирательного законодательства не установлено запрета на фотографирование избирателем полученного им избирательного бюллетеня, а равно и на другие действия с бюллетенями (повреждение, уничтожение или вынос с избирательного участка).





Также избирательное законодательство не предусматривает никаких запретов на добровольную передачу избирателем фотографий избирательного бюллетеня (в том числе с отметкой за конкретного кандидата) третьим лицам. Данные действия не влекут за собой ответственность за нарушение избирательного законодательства при проведении выборов (ст. 49 ИК, ст. 191, 192 УК, ст. 9.10 КоАП).





Соответственно любые требования о прекращении данных действий избирателей со стороны членов избирательных комиссий, сотрудников милиции, других лиц, будут носить заведомо незаконный характер.





Также напоминаем, что участие в досрочном голосовании является правом, а не обязанностью гражданина. Участие в выборах носит добровольный характер: избиратель сам решает принимать ли ему участие в голосовании. Если избиратель не находится по месту своего проживания и не может посетить участок в основной день выборов, он может проголосовать в любой из пяти дней досрочного голосования.





Контроль, принуждение к участию в досрочном голосовании, как и в выборах в целом, является нарушением закона и влечет соответствующую ответственность.





"Правозащитники за свободные выборы".