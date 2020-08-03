Солидарность – наша сила! Подпиши открытки арестантам





28 июля в Минске было задержано более 50 человек, пришедших подать ходатайство в КГБ об изменении меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико. Часть из задержанных поместили в ЦИП до суда, а заседания начались только 30 июля. Тем, кого судили, назначили наказание в виде административного ареста, и теперь им нужна поддержка и солидарность.





Мы призываем подписать открытку или написать письмо тем, кто сейчас находится за решеткой.





На 14 суток были осуждены:





Дмитрий Борейчук

Алексей Скрипник

Александр Василевич

Владимир Иванов





Ребята выйдут на свободу вечером 11 августа.





15 суток в изоляции проведут:





Артем Кармес

Владислав Лущинский

Виктор Марков

Сергей Коломенкин

Андрей Лукашевич

Они будут освобождены вечером 12 августа.





Также на 12 суток был осужден Петр Маркелов, который пришел под СИЗО, чтобы подержать родных Дмитрия Фурманова, и был задержан по надуманным обстоятельствам. Он освободится 10 августа.





На 15 суток ареста были задержаны 31 июля и выйдут на свободу 15 августа:





Евгений Афнагель

Максим Винярский

Административно арестованных содержат в Центре изоляции правонарушителей, а если мест там не хватает – переводят в здание изолятора временного содержания. Поэтому, если точно не известно, где находится арестант, лучше отправлять письма и открытки на два адреса:





Центр изоляции правонарушителей: 1-й переулок Окрестина, 36, г. Минск, 220089

Изолятор временного содержания: 1-й переулок Окрестина, 36А, г. Минск, 220089

Кроме того, задержанным еще 14 и 15 июля назначают суды, но заседания переносят снова и снова на неопределенный срок. Правозащитный центр "Весна" следит за ситуацией.





Активистов в регионах бросают за решетку

31 июля в регионах начали задерживать активистов, которым ранее было назначено наказание в виде административного ареста.





В ИВС г. Орша будут содержаться:





Михаил Чемурако (10 суток, осужден 27 июля)

Илья Тихонов (15 суток, осужден 28 июля)

Геннадий Ларионов (15 суток)

Александр Андреев (15 суток)

Вадим Капориков (12 суток)

Корреспонденцию можно отправлять по адресу: ИВС, ул. Энгельса, 25, г. Орша, 211391.





В Центре изоляции правонарушителей в Новополоцке по 14 суток будут отбывать:





Артур Синега

Андрей Зуев

Письма и открытки следует присылать по адресу: ЦИП, ул. Дзержинского, 2, г. Новополоцк, Витебская область, 211443.





В Пружанах еще по 15 суток за решеткой проведут:





Юрий Попко

Михаил Кисель

Арестанты должны были выйти на свободу 29 июля, но над ними снова состоялись суды.





Присылать корреспонденцию можно по адресу: ИВС, ул. Советская, 36, г. Пружаны, 225133





Еще 29 июля в Лиде на 15 суток ареста был осужден блогер Денис Рудевич. Адрес для писем уточняется.





В Бресте еще 15 суток под стражей проведет Денис Сорока и Андрей Шарендо. Поддержать его открытками и письмами можно по адресу: ИВС, ул. Брестских дивизий, 9А, г. Брест , 224001.





24 политзаключенных остается за решеткой

Напомним, что сейчас по различным уголовным делам в СИЗО содержатся:





Сергей Тихановский и его соратники: Дмитрий Фурманов, Александр Аранович, Артем Саков, Дмитрий Попов, Андрей Новиков.





Политики Николай Статкевич и Павел Северинец, а также активист Сергей Спариш.

Блогеры: Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Дмитрий Козлов, Владимир Неронский, Владимир Цыганович, Игорь Лосик.





Письма и открытки можно присылать всем, кроме Дмитрия Фурманова и Павла Северинца, по адресу: СИЗО-1, ул. Володарского. Ул. Володарского, 2, г. Минск, 220050.





Дмитрий Фурманов переведен в жодинское СИЗО по ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222160. А Павел Северинец содержится в Минском ИВС: 1-й пер. Окрестина, 36А, Минск, 220089.





Виктор Бабарико, его сын Эдуард Бабарико и соратники: Светлана Купреева, Владимир Дударев, Елена Карагачева, Дмитрий Карако.





Виктор Бабарико и его команда содержится в СИЗО КГБ, адрес для корреспонденции: Главпочтамт, абонентский ящик 8, г. Минск, 220050.





Владимир Дударев находится в СИЗО Могилева по адресу: СИЗО, ул. Володарского. Крупской, 99 а, г. Могилев, 212011.





А также осуждены на тюремные сроки и отбывают наказание политзаключенные:





Никита Емельянов - адрес для писем: тюрьма №4, ул. Крупской, 99а, г. Могилев, 212011.

Иван Комар - адрес для писем: ИК-17, ул. 1-я Заводская, д. 8, г. Шклов, 213004.

Михаил Жемчужный - адрес для писем: ИК-9, ул. Добролюбова, 16, г. Горки, Могилевская область, 213410.



