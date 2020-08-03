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Солидарность – наша сила! Подпиши открытки арестантам
Источник материала: Партизан
Мы призываем подписать открытку или написать письмо тем, кто сейчас находится за решеткой.
28 июля в Минске было задержано более 50 человек, пришедших подать ходатайство в КГБ об изменении меры пресечения для Виктора и Эдуарда Бабарико. Часть из задержанных поместили в ЦИП до суда, а заседания начались только 30 июля. Тем, кого судили, назначили наказание в виде административного ареста, и теперь им нужна поддержка и солидарность.
Мы призываем подписать открытку или написать письмо тем, кто сейчас находится за решеткой.
На 14 суток были осуждены:
Ребята выйдут на свободу вечером 11 августа.
15 суток в изоляции проведут:
Они будут освобождены вечером 12 августа.
Также на 12 суток был осужден Петр Маркелов, который пришел под СИЗО, чтобы подержать родных Дмитрия Фурманова, и был задержан по надуманным обстоятельствам. Он освободится 10 августа.
На 15 суток ареста были задержаны 31 июля и выйдут на свободу 15 августа:
Административно арестованных содержат в Центре изоляции правонарушителей, а если мест там не хватает – переводят в здание изолятора временного содержания. Поэтому, если точно не известно, где находится арестант, лучше отправлять письма и открытки на два адреса:
Кроме того, задержанным еще 14 и 15 июля назначают суды, но заседания переносят снова и снова на неопределенный срок. Правозащитный центр "Весна" следит за ситуацией.
Активистов в регионах бросают за решетку
31 июля в регионах начали задерживать активистов, которым ранее было назначено наказание в виде административного ареста.
В ИВС г. Орша будут содержаться:
Корреспонденцию можно отправлять по адресу: ИВС, ул. Энгельса, 25, г. Орша, 211391.
В Центре изоляции правонарушителей в Новополоцке по 14 суток будут отбывать:
Письма и открытки следует присылать по адресу: ЦИП, ул. Дзержинского, 2, г. Новополоцк, Витебская область, 211443.
В Пружанах еще по 15 суток за решеткой проведут:
Арестанты должны были выйти на свободу 29 июля, но над ними снова состоялись суды.
Присылать корреспонденцию можно по адресу: ИВС, ул. Советская, 36, г. Пружаны, 225133
Еще 29 июля в Лиде на 15 суток ареста был осужден блогер Денис Рудевич. Адрес для писем уточняется.
В Бресте еще 15 суток под стражей проведет Денис Сорока и Андрей Шарендо. Поддержать его открытками и письмами можно по адресу: ИВС, ул. Брестских дивизий, 9А, г. Брест, 224001.
24 политзаключенных остается за решеткой
Напомним, что сейчас по различным уголовным делам в СИЗО содержатся:
Сергей Тихановский и его соратники: Дмитрий Фурманов, Александр Аранович, Артем Саков, Дмитрий Попов, Андрей Новиков.
Политики Николай Статкевич и Павел Северинец, а также активист Сергей Спариш.
Блогеры: Александр Кабанов, Сергей Петрухин, Дмитрий Козлов, Владимир Неронский, Владимир Цыганович, Игорь Лосик.
Письма и открытки можно присылать всем, кроме Дмитрия Фурманова и Павла Северинца, по адресу: СИЗО-1, ул. Володарского. Ул. Володарского, 2, г. Минск, 220050.
Дмитрий Фурманов переведен в жодинское СИЗО по ул. Советская, 22А, г. Жодино, 222160. А Павел Северинец содержится в Минском ИВС: 1-й пер. Окрестина, 36А, Минск, 220089.
Виктор Бабарико, его сын Эдуард Бабарико и соратники: Светлана Купреева, Владимир Дударев, Елена Карагачева, Дмитрий Карако.
Виктор Бабарико и его команда содержится в СИЗО КГБ, адрес для корреспонденции: Главпочтамт, абонентский ящик 8, г. Минск, 220050.
Владимир Дударев находится в СИЗО Могилева по адресу: СИЗО, ул. Володарского. Крупской, 99 а, г. Могилев, 212011.
А также осуждены на тюремные сроки и отбывают наказание политзаключенные:
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Мы призываем подписать открытку или написать письмо тем, кто сейчас находится за решеткой.
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