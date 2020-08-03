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Получите и распишитесь: "Газпром" выставил Беларуси счет за газ
Источник материала: Партизан
"Газпром" оценил рыночную стоимость поставок газа в Беларусь в 2020 году в 2,69 миллиарда долларов, говорится в сообщении российского холдинга.
При этом, исходя из рыночной стоимости, ориентировочная цена услуг по транспортировке газа через территорию Беларуси в текущем году должна составить 345 миллионов долларов, передает
"Определить, что, исходя из рыночной стоимости, расчетная стоимость поставляемого газа в 2020 году в Беларусь должна ориентировочно составить 2,69 миллиарда долларов ", - отметили в Газпроме.
Газовый вопрос
Беларуси удалось достигнуть договоренностей с российской стороной о сохранении цены на "голубое топливо" в 2020 году на уровне прошлого сезона – 127 долларов за тысячу кубометров. Однако затем официальный Минск стал требовать снижения стоимости газа.
Белорусская сторона обосновывала это тем, что на спотовых рынках в Европе его стоимость опустилась до 90 долларов. Германия в мае и вовсе платила 70 долларов за тысячу кубометров.
В ОАО "Газпром" настаивают, что готовы обсуждать цену на голубое топливо, которое будет поставляться в 2021 году, а пока призывают исполнять контракт.
Ранее "Газпром" заявлял, что Беларусь не платит в 2020 году за газ по контракту,
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"Газпром" оценил рыночную стоимость поставок газа в Беларусь в 2020 году в 2,69 миллиарда долларов, говорится в сообщении российского холдинга.
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