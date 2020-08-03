YouTube не обманешь: Тихановская обошла Лукашенко по просмотрам и лайкам на видеохостинге

Это порядка 60% еженедельного охвата беларускай интернет-аудитории, использующей для доступа в интернет компьютеры.





Какое число просмотров собрали на YouTube за июль 2020 потенциальные кандидаты по пост президента Республики Беларусь?





Для анализа был использованы данные сервиса мониторинга социальных медиа BuzzSumo. В отличии от предыдущих публикаций за май и июнь 2020, где количество просмотров учитывалось без географической привязки, в июльских данных добавлена фильтрация по региону — только Беларусь.





Второе изменение связано с тем, что 14 июля Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь зарегистрировала пять кандидатов: Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Череченя. 16 июля Светлана Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало, поэтому объединены данные по трем потенциальным кандидатам.





Данные по количеству просмотров разделены на два временных промежутка: 1-15 июля 2020 и 16-31 июля 2020.





1-15 июля 2020:













Следует обратить внимание, что в первой половине июля на вторую позицию по сравнению с июнем 2020 года переместился Валерий Цепкало, что связано с двумя факторами:





Виктор Бабарико и Сергей Тихановский не имели возможности напрямую общаться со своими избирателями;





Регулярные выпуски на своем канале могут служить примером того, что для достижения успеха на YouTube требуется постоянная и кропотливая работа, включая стратегическое планирование.





16-31 июля 2020:









Остается одна неделя до официальной даты проведения президентских выборов в Республике Беларуси — 9 августа 2020. Как доступная для всех на равных условиях платформа YouTube будет играть роль одной из основных медийных площадок в Беларуси.





Публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.





В публикации использованы данные исследований gemiusAudience и YouTube Content Analyzer.