|
YouTube не обманешь: Тихановская обошла Лукашенко по просмотрам и лайкам на видеохостинге
Источник материала: Партизан
Еженедельня беларуская копьютерная аудитория видеоплатформы YouTube в первом полугодии 2020 года находилась в пределах 2 миллионов человек в возрасте 15-74 года, согласно данным медиаисследования gemiusAudience.
Это порядка 60% еженедельного охвата беларускай интернет-аудитории, использующей для доступа в интернет компьютеры.
Какое число просмотров собрали на YouTube за июль 2020 потенциальные кандидаты по пост президента Республики Беларусь?
Для анализа был использованы данные сервиса мониторинга социальных медиа BuzzSumo. В отличии от предыдущих публикаций за май и июнь 2020, где количество просмотров учитывалось без географической привязки, в июльских данных добавлена фильтрация по региону — только Беларусь.
Второе изменение связано с тем, что 14 июля Центральная избирательная комиссия Республики Беларусь зарегистрировала пять кандидатов: Андрея Дмитриева, Анну Канопацкую, Александра Лукашенко, Светлану Тихановскую, Сергея Череченя. 16 июля Светлана Тихановская объединилась со штабами Бабарико и Цепкало, поэтому объединены данные по трем потенциальным кандидатам.
Данные по количеству просмотров разделены на два временных промежутка: 1-15 июля 2020 и 16-31 июля 2020.
1-15 июля 2020:
Следует обратить внимание, что в первой половине июля на вторую позицию по сравнению с июнем 2020 года переместился Валерий Цепкало, что связано с двумя факторами:
Виктор Бабарико и Сергей Тихановский не имели возможности напрямую общаться со своими избирателями;
Регулярные выпуски на своем канале могут служить примером того, что для достижения успеха на YouTube требуется постоянная и кропотливая работа, включая стратегическое планирование.
16-31 июля 2020:
Остается одна неделя до официальной даты проведения президентских выборов в Республике Беларуси — 9 августа 2020. Как доступная для всех на равных условиях платформа YouTube будет играть роль одной из основных медийных площадок в Беларуси.
Публикация подготовлена Baltic Internet Policy Initiative.
В публикации использованы данные исследований gemiusAudience и YouTube Content Analyzer.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Еженедельня беларуская копьютерная аудитория видеоплатформы YouTube в первом полугодии 2020 года находилась в пределах 2 миллионов человек в возрасте 15-74 года,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)