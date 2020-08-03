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Даже бесплатно там учиться не хотят: у нескольких вузов – недобор на бюджет

03.08.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Недобор абитуриентов на бюджетную форму обучения зафиксирован в нескольких высших учебных заведениях Беларуси.



Прием документов на бюджетную форму получения образования завершился в Беларуси в минувшую пятницу. Несмотря на активную работу вузов по привлечению абитуриентов, в некоторых из них вновь зафиксирован недобор.

Традиционно среди лидеров по числу вакантных бюджетных мест оказалась Белорусская государственная сельскохозяйственная академия в Горках. Так, здесь столкнулись с нехваткой абитуриентов на ряд специальностей, в первую очередь – на "зоотехнию" (75 мест), "плодоовощеводство" и "агрохимию и почвоведение" (по 12 мест).

В Белорусско-российском университете вакантные места есть на ряде факультетов машиностроительного и автомеханического факультетов, однако пока не понятно, смогут ли их "закрыть" за счет объединенного конкурса или переноса документов с других факультетов.

В Витебском государственном технологическом университете – нехватка абитуриентов на "производство одежды, обуви и кожгалантерейных изделий" и "производство текстильных материалов (технология и менеджмент)".

В Гомельском госуниверситете - недобор на специальность "география (научно-педагогическая деятельность)".

Абитуриенты смогут обратиться в приемные комиссии вузов, чтобы попытаться участвовать в дополнительном наборе.
 
Теги: Витебск
 
 
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Недобор абитуриентов на бюджетную форму обучения зафиксирован в нескольких высших учебных заведениях Беларуси.
 
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