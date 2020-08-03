ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Завод по переработке масличных культур открыли в Витебском районе

03.08.2020 12:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На территории сельхозпредприятия «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» открыли завод по переработке масличных культур.




Все необходимые строительные работы выполнили в течение шести месяцев. В проект вложено порядка 4,1 млн рублей. Производственные мощности составляют более семи тонн маслосемян рапса в сутки, сообщает vitbichi.by.

Председатель Витебского облисполкома Николай Шерстнев пояснил, что запуск нового завода позволит усилить кормовую базу агрокомплекса за счет использования рапсового и соевого жмыха собственного производства. Кроме этого, появятся новые рабочие места.

Генеральный директор УП «Витебскоблгаз» Петр Шершень отметил, что рапсовый жмых уже вводят в состав комбикормов для обогащения белком рациона сельхозживотных. Благодаря этому можно получить существенную прибавку в валовом производстве молока.


В планах и дальнейшее развитие завода. Следующим шагом станет переработка маслосемян и получение из них пищевого масла. Продукцию можно будет отправлять на экспорт.

Шерстнев также ознакомился с планируемыми технологическими показателями работы завода. Так, потребность в рапсовом жмыхе в год составляет порядка 700 тонн. Ожидается, что выход рапсового жмыха будет составлять 714 тонн, рапсового масла — 417 тонн. Надо отметить, что рапс в вышеуказанном хозяйстве занимает 450 га. Урожайность в текущем году порадовала — 35,6 ц/га.

Агрокомплеск «Мазоловогаз» является привлекательным местом работы как для молодых, так и для более опытных специалистов. Чиновник подчеркнул, что на данном этапе инфраструктура Мазолово полностью соответствует инфраструктуре современного агрогородка. Большое внимание здесь уделяют развитию социальной сферы, наведению порядка и благоустройству.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На территории сельхозпредприятия «Мазоловогаз» УП «Витебскоблгаз» открыли завод по переработке масличных культур.
 
Новости дня
Новости разные
 
Капсула космического корабля Илона Маска вернулась на Землю
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика