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Водителя спасли из горящей машины в Кыргызстане - он оказался белорусом

03.08.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

ДТП произошло на перевале Отмок в Таласской области Кыргызстана.

Как пишет издание Turmush со ссылкой на очевидцев, пострадавшего гражданина Беларуси из горящего авто, разбив стекло, вытащил проезжающий мимо местный житель Рамис Рыскулов с детьми.

Затем он еще успел вытащить барсетку с документами и деньгами водителя машины. Очевидцы ожидали, что машина могла взорваться в любой момент.

Пострадавшего увезли в больницу села Чат-Базар Таласского района.

Другие подробности неизвестны.
 
 
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ДТП произошло на перевале Отмок в Таласской области Кыргызстана.
 
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