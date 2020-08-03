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Водителя спасли из горящей машины в Кыргызстане - он оказался белорусом
Источник материала: Партизан
ДТП произошло на перевале Отмок в Таласской области Кыргызстана.
Как пишет издание
Затем он еще успел вытащить барсетку с документами и деньгами водителя машины. Очевидцы ожидали, что машина могла взорваться в любой момент.
Пострадавшего увезли в больницу села Чат-Базар Таласского района.
Другие подробности неизвестны.
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ДТП произошло на перевале Отмок в Таласской области Кыргызстана.
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