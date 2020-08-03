Водителя спасли из горящей машины в Кыргызстане - он оказался белорусом

Turmush со ссылкой на очевидцев, пострадавшего гражданина Беларуси из горящего авто, разбив стекло, вытащил проезжающий мимо местный житель Рамис Рыскулов с детьми. Как пишет изданиесо ссылкой на очевидцев, пострадавшего гражданина Беларуси из горящего авто, разбив стекло, вытащил проезжающий мимо местный житель Рамис Рыскулов с детьми.





Затем он еще успел вытащить барсетку с документами и деньгами водителя машины. Очевидцы ожидали, что машина могла взорваться в любой момент.





Пострадавшего увезли в больницу села Чат-Базар Таласского района.





Другие подробности неизвестны.