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Успеть в последний вагон: власть пытается купить лояльность пенсионеров

03.08.2020 12:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Невероятный случай в истории: за 10 августа пенсии начинают выдавать уже сейчас!



В Беларуси с этого дня начинают досрочно выплачивать пенсии за 10-е августа. Сегодня деньги уже можно будет получить на почте и через предприятия, которые занимаются доставкой.

А с 5-го августа их начнут выдавать и в банках. При этом человек может сам выбирать, воспользоваться правом заранее или сделать это в привычный для себя срок. 

Официальная версия: досрочные выплаты Минтруда сделало якобы для удобства пожилых людей, "чтобы минимизировать поездки в общественном транспорте и тем самым сократить количество социальных контактов", - передает пропагандистский госканал ОНТ. 

Правда, непонятно, при чем здесь досрочность - влюбом случае пенсию надо получать
 
А вот если вспомнить, что с августа в Беларуси повысился бюджет прожиточного минимума, и вместе с ним размер социальных пенсий, тем временем с 4 августа в стране начинается досрочное голосование, а 9 августа - основной день для голосования на президентских выборах, то тогда становиться все понятно - повышенными пенсиями непопулярная даже среди пенсионеров власть банально пытается купить их лояльность.
 
 
 
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Невероятный случай в истории: за 10 августа пенсии начинают выдавать уже сейчас!
 
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