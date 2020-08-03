Успеть в последний вагон: власть пытается купить лояльность пенсионеров









В Беларуси с этого дня начинают досрочно выплачивать пенсии за 10-е августа. Сегодня деньги уже можно будет получить на почте и через предприятия, которые занимаются доставкой.





А с 5-го августа их начнут выдавать и в банках. При этом человек может сам выбирать, воспользоваться правом заранее или сделать это в привычный для себя срок.





передает пропагандистский госканал ОНТ. Официальная версия: досрочные выплаты Минтруда сделало якобы для удобства пожилых людей, "чтобы минимизировать поездки в общественном транспорте и тем самым сократить количество социальных контактов", -пропагандистский госканал ОНТ.





Правда, непонятно, при чем здесь досрочность - влюбом случае пенсию надо получать

А вот если вспомнить, что с августа в Беларуси повысился бюджет прожиточного минимума, и вместе с ним размер социальных пенсий, тем временем с 4 августа в стране начинается досрочное голосование, а 9 августа - основной день для голосования на президентских выборах, то тогда становиться все понятно - повышенными пенсиями непопулярная даже среди пенсионеров власть банально пытается купить их лояльность.



