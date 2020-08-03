﻿ Только бы не пустить Тихановскую: в Пинске 14 часов длился необъявленный концерт. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Только бы не пустить Тихановскую: в Пинске 14 часов длился необъявленный концерт

03.08.2020 13:56 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Концерт начался в 10 утра, а завершился поздним вечером. На мероприятии выступила доверенное лицо кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко Татьяна Лугина, призвав сделать "правильный выбор"
1 из 3

В воскресенье 2 августа в городском парке культуры и отдыха на сцене амфитеатра проходил концерт. Начинался он с выступлений исполнителей и художественных коллективов Пинского района, затем на сцену вышли их коллеги из Лунинецкого района и г.Пинска.

Молодёжь из БРСМ раздавала зрителям карманные календарики с видами Беларуси, тут же на импровизированных стендах приклеивала самодельные открытки с пожеланиями пинчан стране на фоне летящего аиста.

С утра, а концерт начался в 10.00, зрителей было немного. Площадку накануне огородили турникетами. По периметру и на входе поставили милиционеров.

Не прибавлялось зрителей и в течение дня. Одни приходили, другие уходили.

Цель концерта была непонятна, как и его программа.

— Это в честь ВДВ? – спрашивали вновь подошедшие. В этот день по парку прогуливались мужчины, служившие в своё время в десантных войсках. 2 августа у них был профессиональный праздник – День ВДВ. Потому новичками проводилась такая параллель.

Информации по поводу концерта нигде не было. Ни на сайте Пинского горисполкома, ни на страницах его печатного издания. Попытка хоть что-то узнать о программе концерта у ответственных работников исполкома успехов не принесла. 

Организацией мероприятия занималась Татьяна Лугина, доверенное лицо кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко, отвечали они.

Удалось узнать, что к 18.00 ожидался приезд Татьяны Лугиной, а на 20.00 был запланирован концерт «Беларуских песняроў».

К 17.00 зрителей у сцены добавилось. Подошли работники медицинских учреждений. Была запланирована акция «Спасибо, доктор!». Но, опять-таки, без анонса в средствах массовой информации.

Приветственное слово доверенного лица кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко было непродолжительным. Татьяна Лугина перечислила ряд заслуг нынешней власти и призвала пинчан в день голосования сделать "правильный выбор". 

Имя человека, за которого нужно проголосовать, в своей приветственном слове она не назвала.


Напомним, в Пинске не смогла приезать кандидат в президенты Светлана Тихановская. Приезд не удалось согласовать с местной властью по причине того, что с 24 июля по 8 августа летнюю эстраду для пикетов в поддержку Лукашенко зарезервировала его доверенное лицо Татьяна Лугина. 

При этом площадка является единственным местом в городе, где разрешено проводить предвыборные пикеты.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Концерт начался в 10 утра, а завершился поздним вечером. На мероприятии выступила доверенное лицо кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси планируется разрешить интернет-торговлю ювелирными изделиями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика