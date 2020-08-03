Только бы не пустить Тихановскую: в Пинске 14 часов длился необъявленный концерт

В воскресенье 2 августа в городском парке культуры и отдыха на сцене амфитеатра проходил концерт. Начинался он с выступлений исполнителей и художественных коллективов Пинского района, затем на сцену вышли их коллеги из Лунинецкого района и г.Пинска.





Молодёжь из БРСМ раздавала зрителям карманные календарики с видами Беларуси, тут же на импровизированных стендах приклеивала самодельные открытки с пожеланиями пинчан стране на фоне летящего аиста.





С утра, а концерт начался в 10.00, зрителей было немного. Площадку накануне огородили турникетами. По периметру и на входе поставили милиционеров.





Не прибавлялось зрителей и в течение дня. Одни приходили, другие уходили.





Цель концерта была непонятна, как и его программа.





— Это в честь ВДВ? – спрашивали вновь подошедшие. В этот день по парку прогуливались мужчины, служившие в своё время в десантных войсках. 2 августа у них был профессиональный праздник – День ВДВ. Потому новичками проводилась такая параллель.





Информации по поводу концерта нигде не было. Ни на сайте Пинского горисполкома, ни на страницах его печатного издания. Попытка хоть что-то узнать о программе концерта у ответственных работников исполкома успехов не принесла.





Организацией мероприятия занималась Татьяна Лугина, доверенное лицо кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко, отвечали они.





Удалось узнать, что к 18.00 ожидался приезд Татьяны Лугиной, а на 20.00 был запланирован концерт «Беларуских песняроў».





К 17.00 зрителей у сцены добавилось. Подошли работники медицинских учреждений. Была запланирована акция «Спасибо, доктор!». Но, опять-таки, без анонса в средствах массовой информации.





Приветственное слово доверенного лица кандидата в президенты Республики Беларусь Александра Лукашенко было непродолжительным. Татьяна Лугина перечислила ряд заслуг нынешней власти и призвала пинчан в день голосования сделать "правильный выбор".





Имя человека, за которого нужно проголосовать, в своей приветственном слове она не назвала.









Напомним, в Пинске не смогла приезать кандидат в президенты Светлана Тихановская. Приезд не удалось согласовать с местной властью по причине того, что с 24 июля по 8 августа летнюю эстраду для пикетов в поддержку Лукашенко зарезервировала его доверенное лицо Татьяна Лугина.





При этом площадка является единственным местом в городе, где разрешено проводить предвыборные пикеты.







