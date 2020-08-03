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На границе России и Беларуси творится небывалое: кадры усиленного режима

03.08.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В связи с усилением режима на границах России и Беларуси, на трассах в местах переезда границ образовалась многокилометровая очередь из автомобилей.

У людей проверяют паспорт и документы, разрешающие въезд на территорию государства. К тому же наши пограничники внимательно интересуются целью поездки - из уважительных это работа, учеба, необходимость навестить больных родственников. На паспорта прошедшим проверку наклеивают стикер-пропуск. Дальнобойщик снял видео о том, что происходит сейчас на границе России и Беларуси.
 
 
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В связи с усилением режима на границах России и Беларуси, на трассах в местах переезда границ образовалась многокилометровая очередь из автомобилей.
 
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