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На границе России и Беларуси творится небывалое: кадры усиленного режима
Источник материала: Партизан
В связи с усилением режима на границах России и Беларуси, на трассах в местах переезда границ образовалась многокилометровая очередь из автомобилей.
У людей проверяют паспорт и документы, разрешающие въезд на территорию государства. К тому же наши пограничники внимательно интересуются целью поездки - из уважительных это работа, учеба, необходимость навестить больных родственников. На паспорта прошедшим проверку наклеивают стикер-пропуск.
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В связи с усилением режима на границах России и Беларуси, на трассах в местах переезда границ образовалась многокилометровая очередь из автомобилей.
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