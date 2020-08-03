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Не поверите! Анжелика Агурбаш поддержала Тихановскую
Источник материала: Партизан
Поп-певица опубликовала фото, полное знаков и символов.
Белорусская певица Анжелика Агурбаш опубликовала в сторис
Все вместе это напоминает о символах, ставших фирменным знаком объединенных штабов Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.
Кроме того, певица и ее спутник на снимке облачены в бело-красные цвета.
Особенностью этой политической кампании стала целая череда публичных выступлений звезд сцены и спорта, телеведущих гостелеканалов – очень часто не в пользу действующих властей. Для некоторых из них проявление гражданской позиции закончилось увольнением.
В свою очередь, в государственных СМИ публикуется целая серия комментариев музыкантов и заслуженных артистов, которые восхваляюют достижения бессменной власти.
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Поп-певица опубликовала фото, полное знаков и символов.
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