ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Не поверите! Анжелика Агурбаш поддержала Тихановскую

03.08.2020 14:28 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Поп-певица опубликовала фото, полное знаков и символов.





Белорусская певица Анжелика Агурбаш опубликовала в сторис Instagram фото, на котором она демонстрирует символ победы. Рядом с ней мужчина в маске сжимает руку в кулаке, на самом фото изображено сердечко. 

Все вместе это напоминает о символах, ставших фирменным знаком объединенных штабов Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.

Кроме того, певица и ее спутник на снимке облачены в бело-красные цвета. 

Особенностью этой политической кампании стала целая череда публичных выступлений звезд сцены и спорта, телеведущих гостелеканалов – очень часто не в пользу действующих властей. Для некоторых из них проявление гражданской позиции закончилось увольнением.

В свою очередь, в государственных СМИ публикуется целая серия комментариев музыкантов и заслуженных артистов, которые восхваляюют достижения бессменной власти. 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Поп-певица опубликовала фото, полное знаков и символов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Иван Тихон: «У спортсмена всё просто: от результата зависит зарплата»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика