Не поверите! Анжелика Агурбаш поддержала Тихановскую

















Instagram фото, на котором она демонстрирует символ победы. Рядом с ней мужчина в маске сжимает руку в кулаке, на самом фото изображено сердечко. Белорусская певица Анжелика Агурбаш опубликовала в сторисфото, на котором она демонстрирует символ победы. Рядом с ней мужчина в маске сжимает руку в кулаке, на самом фото изображено сердечко.





Все вместе это напоминает о символах, ставших фирменным знаком объединенных штабов Светланы Тихановской, Виктора Бабарико и Валерия Цепкало.





Кроме того, певица и ее спутник на снимке облачены в бело-красные цвета.





Особенностью этой политической кампании стала целая череда публичных выступлений звезд сцены и спорта, телеведущих гостелеканалов – очень часто не в пользу действующих властей. Для некоторых из них проявление гражданской позиции закончилось увольнением.





В свою очередь, в государственных СМИ публикуется целая серия комментариев музыкантов и заслуженных артистов, которые восхваляюют достижения бессменной власти.