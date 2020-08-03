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Российский консул: задержанные россияне ехали транзитом в Латинскую Америку

03.08.2020 14:28 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Россияне, задержанные в Беларуси, заявили, что конечной целью их путешествия была одна из стран в Латинской Америке, сообщил российский консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, во время общения с консульскими сотрудниками задержанные выразили свое недоумение, которое вызвано событиями, разворачивающимися вокруг них.

"Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в страну был именно транзитный проезд", - заявил российский дипломат.

Кирилл Плетнев напомнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Национального аэропорта под Минском в турецкий Стамбул.

"После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе", - подчеркнул он.
 
 
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Россияне, задержанные в Беларуси, заявили, что конечной целью их путешествия была одна из стран в Латинской Америке, сообщил российский консул Кирилл Плетнев в...
 
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