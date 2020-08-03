Российский консул: задержанные россияне ехали транзитом в Латинскую Америку

По его словам, во время общения с консульскими сотрудниками задержанные выразили свое недоумение, которое вызвано событиями, разворачивающимися вокруг них.





"Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в страну был именно транзитный проезд", - заявил российский дипломат.





Кирилл Плетнев напомнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Национального аэропорта под Минском в турецкий Стамбул.





"После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе", - подчеркнул он.







