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Российский консул: задержанные россияне ехали транзитом в Латинскую Америку
Источник материала: Партизан
Россияне, задержанные в Беларуси, заявили, что конечной целью их путешествия была одна из стран в Латинской Америке, сообщил российский консул Кирилл Плетнев в эфире телеканала "Россия 1".
По его словам, во время общения с консульскими сотрудниками задержанные выразили свое недоумение, которое вызвано событиями, разворачивающимися вокруг них.
"Хочу отдельно отметить и подчеркнуть, что каждый из задержанных с полной уверенностью заявил российским дипломатам, что целью въезда в страну был именно транзитный проезд", - заявил российский дипломат.
Кирилл Плетнев напомнил, что 25 июля россияне должны были вылететь из Национального аэропорта под Минском в турецкий Стамбул.
"После чего в третью страну. Конечным пунктом назначения являлось одно из государств в латиноамериканском регионе", - подчеркнул он.
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Россияне, задержанные в Беларуси, заявили, что конечной целью их путешествия была одна из стран в Латинской Америке, сообщил российский консул Кирилл Плетнев в...
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