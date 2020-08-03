﻿ Сезон тихой охоты: белорусы отправились в лес по грибы и ягоды. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Сезон тихой охоты: белорусы отправились в лес по грибы и ягоды

03.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители Беларуси отправились в лес – запасаться дарами природы. В этом году изобилие грибов и ягод. Лисички, подберезовики, земляника и черника. Но собирать лесной урожай можно не везде. Какие действуют правила и что грозит нарушителям, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Иван Жук выбирается в лес каждый погожий день. За одну такую прогулку собирает по три 12-литровых ведра лисичек. Главное – знать правильные места.

«Редколесье, серый мох и небольшая травка. Вот это они больше всего любят. Все грибы любят. В глухом лесу, где большая трава, где заросли, там грибов нет», – указал пенсионер Иван Жук.

Повезло и любителям ягод. Весной и летом было достаточно влаги. В итоге в лесу появились целые поляны черники.

«В этом сезоне однозначно больше, чем в прошлом. И ягода гораздо крупнее», – делится жительница города Узда Дарья.

Дарья собирает ягоды не на продажу – сварит варенье и заморозит к зиме. Большинство же сборщиков используют вот такие приспособления: ручные комбайны. Это не запрещено. Главное – не повредить растение.

«Расстояние между зубьями должно быть не менее, чем полсантиметра, чтобы не повреждать растение. Также сами зубья не должны содержать режущие края, так как это тоже повреждает растение и срезаются листья», – отметил инженер по лесопользованию Узденского лесхоза Юрий Малей.

За неправильное самодельное устройство можно получить штраф около 230 долларов. Еще больше придется заплатить, если прийти в лес в период пожарной опасности. В некоторых районах сейчас объявлен максимальный пятый класс. Это значит, что находиться в лесу запрещено.

«Актуальную информацию о классе пожарной опасности в соответствующем регионе, где вы находитесь, можно узнать на сайте Министерства лесного хозяйства. Там есть интерактивная карта, которая ежедневно обновляется», – сказал инженер по охране и защите леса Дмитрий Виолентий.

Работники местных лесхозов ежедневно делают обходы, устанавливают фотоловушки. Ведь сейчас за грибами и ягодами настоящее паломничество. Для многих местных жителей обилие лесного урожая – это возможность заработать. Ягоды и грибы принимают в специальных пунктах. За кило лисичек дают около двух долларов. Черника стоит примерно полтора.

«Если по чернике в прошлом году мы на эту дату заготовили порядка 2,28 тонны, то в этом году показатель в 13 раз больше. Порядка 30,3 тонны», – указал директор филиала Белорусского республиканского союза потребительских обществ Роман Некрашевич.

Такого количества хватит и для продажи внутри страны, и на экспорт. Белорусскую ягоду любят в России, Польше и странах Балтии. Туда отправляют около 70% лесного урожая.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году изобилие грибов и ягод. Лисички, подберезовики, земляника и черника. Но собирать лесной урожай можно не везде.
 
Новости дня
Новости разные
 
Щеткина: делая выбор, отключите эмоции, живите в реальном мире
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

03.08.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика