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Сезон тихой охоты: белорусы отправились в лес по грибы и ягоды
03.08.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жители Беларуси отправились в лес – запасаться дарами природы. В этом году изобилие грибов и ягод.
Иван Жук выбирается в лес каждый погожий день. За одну такую прогулку собирает по три 12-литровых ведра лисичек. Главное – знать правильные места.
Повезло и любителям ягод. Весной и летом было достаточно влаги. В итоге в лесу появились целые поляны черники.
«В этом сезоне однозначно больше, чем в прошлом. И ягода гораздо крупнее», – делится жительница города Узда Дарья.
Дарья собирает ягоды не на продажу – сварит варенье и заморозит к зиме. Большинство же сборщиков используют вот такие приспособления: ручные комбайны. Это не запрещено. Главное – не повредить растение.
За неправильное самодельное устройство можно получить штраф около 230 долларов. Еще больше придется заплатить, если прийти в лес в период пожарной опасности. В некоторых районах сейчас объявлен максимальный пятый класс. Это значит, что находиться в лесу запрещено.
«Актуальную информацию о классе пожарной опасности в соответствующем регионе, где вы находитесь, можно узнать на сайте Министерства лесного хозяйства. Там есть интерактивная карта, которая ежедневно обновляется», – сказал инженер по охране и защите леса Дмитрий Виолентий.
Работники местных лесхозов ежедневно делают обходы, устанавливают фотоловушки. Ведь сейчас за грибами и ягодами настоящее паломничество. Для многих местных жителей обилие лесного урожая – это возможность заработать. Ягоды и грибы принимают в специальных пунктах. За кило лисичек дают около двух долларов. Черника стоит примерно полтора.
Такого количества хватит и для продажи внутри страны, и на экспорт. Белорусскую ягоду любят в России, Польше и странах Балтии. Туда отправляют около 70% лесного урожая.
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В этом году изобилие грибов и ягод. Лисички, подберезовики, земляника и черника. Но собирать лесной урожай можно не везде.
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