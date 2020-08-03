Сезон тихой охоты: белорусы отправились в лес по грибы и ягоды

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жители Беларуси отправились в лес – запасаться дарами природы. В этом году изобилие грибов и ягод. Лисички , подберезовики, земляника и черника. Но собирать лесной урожай можно не везде. Какие действуют правила и что грозит нарушителям, узнала корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Иван Жук выбирается в лес каждый погожий день. За одну такую прогулку собирает по три 12-литровых ведра лисичек. Главное – знать правильные места.

«Редколесье, серый мох и небольшая травка. Вот это они больше всего любят. Все грибы любят. В глухом лесу, где большая трава, где заросли, там грибов нет», – указал пенсионер Иван Жук.

Повезло и любителям ягод. Весной и летом было достаточно влаги. В итоге в лесу появились целые поляны черники.

«В этом сезоне однозначно больше, чем в прошлом. И ягода гораздо крупнее», – делится жительница города Узда Дарья.

Дарья собирает ягоды не на продажу – сварит варенье и заморозит к зиме. Большинство же сборщиков используют вот такие приспособления: ручные комбайны. Это не запрещено. Главное – не повредить растение.

«Расстояние между зубьями должно быть не менее, чем полсантиметра, чтобы не повреждать растение. Также сами зубья не должны содержать режущие края, так как это тоже повреждает растение и срезаются листья», – отметил инженер по лесопользованию Узденского лесхоза Юрий Малей.

За неправильное самодельное устройство можно получить штраф около 230 долларов. Еще больше придется заплатить, если прийти в лес в период пожарной опасности. В некоторых районах сейчас объявлен максимальный пятый класс. Это значит, что находиться в лесу запрещено.

«Актуальную информацию о классе пожарной опасности в соответствующем регионе, где вы находитесь, можно узнать на сайте Министерства лесного хозяйства. Там есть интерактивная карта, которая ежедневно обновляется», – сказал инженер по охране и защите леса Дмитрий Виолентий.

Работники местных лесхозов ежедневно делают обходы, устанавливают фотоловушки. Ведь сейчас за грибами и ягодами настоящее паломничество. Для многих местных жителей обилие лесного урожая – это возможность заработать. Ягоды и грибы принимают в специальных пунктах. За кило лисичек дают около двух долларов. Черника стоит примерно полтора.

«Если по чернике в прошлом году мы на эту дату заготовили порядка 2,28 тонны, то в этом году показатель в 13 раз больше. Порядка 30,3 тонны», – указал директор филиала Белорусского республиканского союза потребительских обществ Роман Некрашевич.

Такого количества хватит и для продажи внутри страны, и на экспорт. Белорусскую ягоду любят в России, Польше и странах Балтии. Туда отправляют около 70% лесного урожая.