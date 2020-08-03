Проверьте себя! 5 признаков того, что ваш гардероб подобран правильно

Источник материала: ОНТ

«Опять нечего надеть!», — как часто вы ловите себя на этой мысли. Вроде бы и шкаф ломится от одежды, но подобрать подходящий образ все никак не получается. И неужели нужно идти опять в магазин? Предлагаем проверить, насколько правильно и функционально собран ваш гардероб с помощью модной памятки от cosmo.ru. Если на все утверждения вы отвечаете «да», значит с вашим гардеробом все в порядке.

1. В моем шкафу нет одежды, которую я никогда не надеваю.

Необдуманные покупки — главная причина того, что вещи в гардеробе не сочетаются между собой. Из-за спонтанных покупок в шкафу накапливаются вещи-однодневки, которые сегодня приносят нам радость, а уже завтра отправляются в самый дальний угол на полке, и никогда оттуда не возвращаются.

Чтобы этого избежать, перед походом на шоппинг следует четко определить, чего не хватает в вашем гардеробе и следовать составленному списку.





2. Моя одежда подходит мне по размеру и фасону.

Туфли разносятся, джинсы растянутся, а для новенького платья я похудею — никогда не стоит покупать вещи, которые в момент покупки плохо и неудобно на вас сидят. Все это чревато тем, что эта одежда так и не дождется того самого момента.

Покупайте модели, которые вам подходят и удобно, в которых вы на 100% уверены. Если сегодня что-то жмет или висит, завтра чуда не произойдет.





3. В моем шкафу есть базовые вещи, которые я могу надеть куда угодно.

Качественные базовые вещи должны быть в каждом гардеробе. Это его основа. Их легко сочетать с другими вещами и между собой. Если у вас в арсенале есть пара идеально сидящих джинсов и несколько универсальных футболок, то можно считать, что проблема с «нечего надеть» решена.





4. Моя одежда между собой сочетается.

Покупая яркие акцентные вещи со стразами, брошами и нашивками, надеяться на то, что они будут хорошо между собой сочетаться, не стоит. Покупая новую вещь, всегда стоит в голове продумать как минимум 3 образа, которые можно будет составить с ней.





5. Я инвестирую в аксессуары.

Многие зачастую пренебрегают аксессуарами, забывая о том, что даже одна стильная массивная цепь может полностью преобразить самый простой наряд, а правильный пояс визуально уберет несколько килограмм.

Чтобы покупка аксессуаров не влетела в копеечку и прослужила многие годы, стоит отдать предпочтение классическим и универсальным вариантам, которые будут актуальны всегда и подойдут ко многим образам.





Фото: Pinterest





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