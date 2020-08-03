Источник материала: ОНТ

Минске" class="one-news__figure-img">

Ради мира на земле. Традиционная встреча воинов-интернационалистов прошла на Острове Мужества и Скорби в Минске. Мемориальному комплексу сегодня 24 года.

Его строительство началось в 88-м году, когда еще шла война в Афганистане. В 96-м мемориал открыли официально. С тех пор все, кто побывал в горячих точках, принимал участие в боевых действиях заграницей или потерял там своих родных и близких, приходят сюда, чтобы возложить цветы, почтить память погибших минутой молчания и вместе вспомнить события «огненных лет».

Сегодня чтут память и тех, кто в военное время пропал без вести. Среди 15 тыс. погибших в Афганистане до сих пор неизвестна судьба более 300 человек.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram