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Встреча воинов-интернационалистов прошла на Острове Мужества и Скорби в Минске

03.08.2020 22:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Встреча воинов-интернационалистов прошла на Острове Мужества и Скорби в МинскеМинске" class="one-news__figure-img">

Ради мира на земле. Традиционная встреча воинов-интернационалистов прошла на Острове Мужества и Скорби в Минске. Мемориальному комплексу сегодня 24 года.

Его строительство началось в 88-м году, когда еще шла война в Афганистане. В 96-м мемориал открыли официально. С тех пор все, кто побывал в горячих точках, принимал участие в боевых действиях заграницей или потерял там своих родных и близких, приходят сюда, чтобы возложить цветы, почтить память погибших минутой молчания и вместе вспомнить события «огненных лет».

Сегодня чтут память и тех, кто в военное время пропал без вести. Среди 15 тыс. погибших в Афганистане до сих пор неизвестна судьба более 300 человек. 

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Теги: Минск
 
 
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Ради мира на земле. Традиционная встреча воинов-интернационалистов прошла на Острове Мужества и Скорби в Минске. Мемориальному комплексу сегодня 24 года. Его...
 
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