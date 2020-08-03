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Николай Шерстнёв: чтобы вы понимали, насколько Витебская область зависима от погоды – лучший урожай был в 1976 году

03.08.2020 22:54 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Урожайность в 2020 году на севере страны ожидается рекордная. Несмотря на избитую, но такую точную фразу «зона рискованного земледелия», Витебская область намолотить намерена больше миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Николай Шерстнёв: чтобы вы понимали, насколько Витебская область зависима от погоды – лучший урожай был в 1976 году

Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
В 1976 году был небывалый урожай: 1 миллион 400 с лишним тонн зерна собрала область. Более никогда, даже при современных технологиях, Витебская область такой урожай не собирала. Я подчеркиваю именно эту цифру, чтобы вы понимали, насколько Витебщина зависима от погоды.

Николай Шерстнёв: чтобы вы понимали, насколько Витебская область зависима от погоды – лучший урожай был в 1976 году

В этом году действительно урожай неплохой, можно сказать, за последнее десятилетие такого урожая не было. Но хотелось бы его убрать без потерь.

Люди в материале: Николай Шерстнев

 
 
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Новости Беларуси. Урожайность в 2020 году на севере страны ожидается рекордная. Несмотря на избитую, но такую точную фразу «зона рискованного земледелия», Витебская...
 
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