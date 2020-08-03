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Николай Шерстнёв: чтобы вы понимали, насколько Витебская область зависима от погоды – лучший урожай был в 1976 году
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Урожайность в 2020 году на севере страны ожидается рекордная. Несмотря на избитую, но такую точную фразу «зона рискованного земледелия», Витебская область намолотить намерена больше миллиона тонн зерна, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Николай Шерстнев, председатель Витебского облисполкома:
В этом году действительно урожай неплохой, можно сказать, за последнее десятилетие такого урожая не было. Но хотелось бы его убрать без потерь.
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Николай Шерстнёв: чтобы вы понимали, насколько Витебская область зависима от погоды – лучший урожай был в 1976 году
Новости Беларуси. Урожайность в 2020 году на севере страны ожидается рекордная. Несмотря на избитую, но такую точную фразу «зона рискованного земледелия», Витебская...
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