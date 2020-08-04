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Первый зам.министра по ЧС Александр Худолеев с рабочим визитом посетил Солигорский район. Автор: Эдуард Кидяев. ИСТОЧНИК: МЧС Беларуси

14 июля первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев с рабочим визитом посетил Солигорский район. В рамках поездки первый заместитель министра вручил государственные награды работникам Солигорского, Слуцкого и Копыльского отделов по чрезвычайным ситуациям.

За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокие результаты в службе Указом Президента Республики Беларусь награждены:



Медалью «За безупречную службу» II степени:



подполковник внутренней службы ПЕСЛЯК Иван Леонидович, главный специалист сектора функционирования государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Солигорского горрайотдела по чрезвычайным ситуациям;



Медалью «За безупречную службу» III степени:



майор внутренней службы ВАСИЛЕНКО Виктор Владимирович, первый заместитель начальника Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям;



старший прапорщик внутренней службы ЛОСЕВ Виктор Владимирович, водитель пожарной аварийно-спасательной части № 1 Копыльского районного отдела по чрезвычайным ситуациям;



старший прапорщик внутренней службы ЛЫСЫЙ Владимир Владимирович, командир отделения пожарного аварийно-спасательного поста № 15 Слуцкого районного отдела по чрезвычайным ситуациям;



В этот же день Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям посетил помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Игорь Владимирович ознакомился с материально-технической базой подразделения, условиями несения службы. В рамках встречи первый заместитель министра и помощник Президента пообщались со спасателями, ответили на вопросы личного состава. Особое внимание было уделено теме обеспечения спасателей собственным жильем.

Далее работники МЧС во главе с первым заместителем министра Александром Худолеевым провели забег на лыжероллерах по солигорской «Тропе здоровья». К Александру Федоровичу присоединились начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович, заместитель начальника управления Виталий Пекурин, а также начальник Солигорского ГРОЧС Владимир Ефанков.