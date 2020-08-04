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Первый зам.министра по ЧС Александр Худолеев с рабочим визитом посетил Солигорский район.
04.08.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
15 июля 2020 0:01 1737
Первый зам.министра по ЧС Александр Худолеев с рабочим визитом посетил Солигорский район.
14 июля первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Александр Худолеев с рабочим визитом посетил Солигорский район. В рамках поездки первый заместитель министра вручил государственные награды работникам Солигорского, Слуцкого и Копыльского отделов по чрезвычайным ситуациям.
За образцовое исполнение служебных обязанностей и высокие результаты в службе Указом Президента Республики Беларусь награждены:
В этот же день Солигорский горрайотдел по чрезвычайным ситуациям посетил помощник Президента – инспектор по Минской области Игорь Евсеев. Игорь Владимирович ознакомился с материально-технической базой подразделения, условиями несения службы. В рамках встречи первый заместитель министра и помощник Президента пообщались со спасателями, ответили на вопросы личного состава. Особое внимание было уделено теме обеспечения спасателей собственным жильем.
Далее работники МЧС во главе с первым заместителем министра Александром Худолеевым провели забег на лыжероллерах по солигорской «Тропе здоровья». К Александру Федоровичу присоединились начальник Минского областного управления МЧС Сергей Лапанович, заместитель начальника управления Виталий Пекурин, а также начальник Солигорского ГРОЧС Владимир Ефанков.
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©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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15 июля 2020 0:01 1737 Первый зам.министра по ЧС Александр Худолеев с рабочим...
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