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400 тысяч км на Geely Atlas. Что стало с машиной после такого пробега
Источник материала: Tut.by
Всего чуть больше года прошло с тех пор, как мы тщательно изучили
Общее состояние кузова
Вот он, почти белоснежный красавец, который успел за три года накатать 388 тысяч км. Да, мы прекрасно понимаем, что условия эксплуатации с одной стороны, можно назвать щадящими. Трассовые пробеги по хорошему асфальту и частые мойки кузова. Соотношение загородного пробега к городскому — примерно 75/25. С другой стороны — это все равно такси. Пассажиры, чемоданы и езда без перерыва круглые сутки. В пиковые периоды Atlas мог проезжать за смену 700−800 км. Так что почти 400 тысяч пробега — достаточно приличная цифра, чтобы сделать некоторые выводы.
В автоцентре «Лакшери моторс плюс» на Маяковского, 2 нам предоставили подъемник, а специалисты провели небольшую диагностику. Но сначала — внешний осмотр. Конечно, мы начали с поиска коррозии на видимых элементах кузова. Никакой дополнительной антикоррозийной обработке этот Geely Atlas не подвергался, отправился в работу в полностью заводском состоянии.
С виду — вполне еще бодрый автомобиль. Трансферная жизнь его практически не потрепала. Но ржавые пятнышки мы все же нашли. Сначала осмотрели потенциально самые «опасные» места — кромки капота и лобового стекла, нижние части порогов.
Как и полагается, капот слегка «отпескоструен» мелкими камешками. И под одним из сколов есть небольшое пятнышко ржавчины. На нижних кромках порогов тоже есть рыжие пятна.
Осмотр на подъемнике
Загоняем Geely Atlas на подъемник, смотрим со специалистами и цокаем языками. Сервисмены смеются: «Да он еще столько же проехать должен». И в самом деле под днищем мы критических мест не обнаружили. Но кое на что обратили внимание. В первую очередь на то, что нет ни единого потека технических жидкостей. Лишь одинокие капли конденсата капали на пол сервисной зоны.
Без ржавчины под днищем не обошлось, но кузов здесь ни при чем. Коррозия появилась лишь на болтах, каких-то соединительных элементах и системе выпуска. А как раз кузов, за исключением уже упомянутых кромок порогов, выглядит замечательно. И, кажется, не собирается вообще ржаветь.
Такое состояние кузова можно объяснить щадящими условиями эксплуатации, частыми мойками и хорошими дорогами. Но все же и дорога на аэропорт посыпается зимой солью, а часть пробега приходится на город. Так что за антикоррозийную стойкость Atlas все равно хочется похвалить.
Интерьер неплохо сохранился
Первое впечатление после того, как откроешь дверь и заглянешь в салон, — это удивление. А он неплохо сохранился! Во многих даже более дорогих марках в последние несколько лет стало заметно, как быстро теряет презентабельный вид фурнитура — ручки, кнопки. Geely Atlas удивил неплохой сохранностью этих элементов.
Типичные болезни и проблемы
Сервисмены говорят, что глобальных «косяков» у машины нет. Мы, конечно, помним про текущие двери, но при этом на данном конкретном экземпляре это не привело ни каким последствиям — динамики работают, электрические стеклоподъемники тоже.
Что еще ломалось и менялось?
После того, как закончилась гарантия на автомобиль, этот Geely Atlas обслуживался на собственном техническом центре при трансферной службе аэропорта. При этом персонал вел свою «сервисную книгу» по автомобилю, в которую записывались все работы, проведенные за время эксплуатации. По записям можно проследить, что автомобиль иногда наезжал 10 тысяч километров даже меньше, чем за месяц.
Что делалось? В основном — это замена масла и фильтров. А еще тормозные колодки, лампочки в фарах. Запись о замене свечей зажигания появляется только на 197-й тысяче. По словам представителя технического центра, за все время не было ни одной крупной или неожиданной поломки. Все регламентные работы выполнялись вовремя. По необходимости менялись и детали подвески.
У Geely Atlas, кажется, есть все основания для того, чтобы стать мечтой «перекупщика». А что? Кузов сохраняется хорошо, детали интерьера мало подвержены износу. Корректируй пробег, натирай воском салон и колеса — и выгоняй на рынок.
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Мы обнаружили Geely Atlas с пробегом почти 400 тысяч км. Загнали его на подъемник и посмотрели, что произошло с автомобилем.
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