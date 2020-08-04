400 тысяч км на Geely Atlas. Что стало с машиной после такого пробега

Источник материала: Tut.by

Всего чуть больше года прошло с тех пор, как мы тщательно изучили Geely Atlas с пробегом 150 тысяч км . И вот новый рекорд Беларуси — автомобиль с пробегом 388 тысяч км. Да, это снова гость из трансферной службы аэропорта «Минск-2». AUTO.TUT.BY посмотрел, пора ли списывать этот Atlas в утиль или можно наездить еще столько же.





Общее состояние кузова

Вот он, почти белоснежный красавец, который успел за три года накатать 388 тысяч км. Да, мы прекрасно понимаем, что условия эксплуатации с одной стороны, можно назвать щадящими. Трассовые пробеги по хорошему асфальту и частые мойки кузова. Соотношение загородного пробега к городскому — примерно 75/25. С другой стороны — это все равно такси. Пассажиры, чемоданы и езда без перерыва круглые сутки. В пиковые периоды Atlas мог проезжать за смену 700−800 км. Так что почти 400 тысяч пробега — достаточно приличная цифра, чтобы сделать некоторые выводы.





В автоцентре «Лакшери моторс плюс» на Маяковского, 2 нам предоставили подъемник, а специалисты провели небольшую диагностику. Но сначала — внешний осмотр. Конечно, мы начали с поиска коррозии на видимых элементах кузова. Никакой дополнительной антикоррозийной обработке этот Geely Atlas не подвергался, отправился в работу в полностью заводском состоянии.



Результат нещадной эксплуатации за три года — на одометре

С виду — вполне еще бодрый автомобиль. Трансферная жизнь его практически не потрепала. Но ржавые пятнышки мы все же нашли. Сначала осмотрели потенциально самые «опасные» места — кромки капота и лобового стекла, нижние части порогов.

Как и полагается, капот слегка «отпескоструен» мелкими камешками. И под одним из сколов есть небольшое пятнышко ржавчины. На нижних кромках порогов тоже есть рыжие пятна.



Под мелкими сколами на капоте видны пятнышки ржавчины



Верхняя кромка лобового стекла ничуть не пострадала за такой пробег



Кромки всех четырех дверей — в идеальном состоянии. Разве что грязные



На кромках порогов, там, где краска стерта механическим воздействием, есть небольшие пятна коррозии



На двери багажника нет и намека на ржавчину



Замок капота в смазке — об этом узле явно заботились



А вот за кромкой двери на кузове мы нашли большой скол краски. Голый металл остался чистым



На одной из накладок на двери облез хром. Но это — последствия удара. В остальных местах покрытие выглядит хорошо

Осмотр на подъемнике

Загоняем Geely Atlas на подъемник, смотрим со специалистами и цокаем языками. Сервисмены смеются: «Да он еще столько же проехать должен». И в самом деле под днищем мы критических мест не обнаружили. Но кое на что обратили внимание. В первую очередь на то, что нет ни единого потека технических жидкостей. Лишь одинокие капли конденсата капали на пол сервисной зоны.



Короткая диагностика подвески показала, что вмешательства не требуется

Без ржавчины под днищем не обошлось, но кузов здесь ни при чем. Коррозия появилась лишь на болтах, каких-то соединительных элементах и системе выпуска. А как раз кузов, за исключением уже упомянутых кромок порогов, выглядит замечательно. И, кажется, не собирается вообще ржаветь.



В задней подвеске поначалу были жалобы на плавающие сайлент-блоки, но позже эту проблему решили



Отдельные элементы системы выпуска выглядят уже непрезентабельно, но сквозных дыр нигде нет



Некоторым элементам на днище не досталось мастики, но ржавчины все равно нет



В передней подвеске бывали случаи ранней замены стоек стабилизатора. Но в целом они ходят по 40−50 тысяч км



На кузове есть только грязь, а ржавчина — на болтах



С задней банки глушителя облезло покрытие



Под моторным отсеком — ни единого потека технических жидкостей



Для сравнения — так выглядит пространство внутри колесной арки почти нового Atlas

Такое состояние кузова можно объяснить щадящими условиями эксплуатации, частыми мойками и хорошими дорогами. Но все же и дорога на аэропорт посыпается зимой солью, а часть пробега приходится на город. Так что за антикоррозийную стойкость Atlas все равно хочется похвалить.

Интерьер неплохо сохранился





Первое впечатление после того, как откроешь дверь и заглянешь в салон, — это удивление. А он неплохо сохранился! Во многих даже более дорогих марках в последние несколько лет стало заметно, как быстро теряет презентабельный вид фурнитура — ручки, кнопки. Geely Atlas удивил неплохой сохранностью этих элементов.



На подрулевых рычажках вообще нет следов эксплуатации. Но согласимся с тем, что на трассе «поворотниками» пользуются гораздо реже, чем в городе



На ручке водительской двери немного облезло декоративное покрытие «под алюминий»



Практичная обивка дверей вообще не несет следов длительной эксплуатации. Кнопки стеклоподъемников — как новые



Удивительно, но пороги не расцарапаны обувью входящих-выходящих пассажиров и водителя



Кожаная оплетка руля блестит, но заметного износа не имеет



Кресла еще до эксплуатации укрыли практичными чехлами. Левый валик водительского кресла едва заметно деформировался, но в целом сиденья сохранили прежнюю форму



За 388 тысяч км в салоне не выдержала лишь клавиша электрического «ручника». Она слегка выпадает из гнезда, но свою функцию выполняет



С рычага коробки передач облезло декоративное покрытие



Пока автомобиль ехал к нам на встречу, загорелась ошибка АБС

Типичные болезни и проблемы

Сервисмены говорят, что глобальных «косяков» у машины нет. Мы, конечно, помним про текущие двери, но при этом на данном конкретном экземпляре это не привело ни каким последствиям — динамики работают, электрические стеклоподъемники тоже.



От летящих камней страдает радиатор — выбивает нижние соты, охлаждение ухудшается



На сервисе заметили, что топливный фильтр перевернут. Но, видимо, на его работе это никак не сказывается



Под капотом базовой версии — двухлитровый атмосферный мотор. Все 400 тысяч км в нем просто меняли масло каждые 10 тысяч. На сервисе говорят, что с проблемами или конструктивными недостатками по двигателям не сталкивались

Что еще ломалось и менялось?

После того, как закончилась гарантия на автомобиль, этот Geely Atlas обслуживался на собственном техническом центре при трансферной службе аэропорта. При этом персонал вел свою «сервисную книгу» по автомобилю, в которую записывались все работы, проведенные за время эксплуатации. По записям можно проследить, что автомобиль иногда наезжал 10 тысяч километров даже меньше, чем за месяц.









Что делалось? В основном — это замена масла и фильтров. А еще тормозные колодки, лампочки в фарах. Запись о замене свечей зажигания появляется только на 197-й тысяче. По словам представителя технического центра, за все время не было ни одной крупной или неожиданной поломки. Все регламентные работы выполнялись вовремя. По необходимости менялись и детали подвески.





У Geely Atlas, кажется, есть все основания для того, чтобы стать мечтой «перекупщика». А что? Кузов сохраняется хорошо, детали интерьера мало подвержены износу. Корректируй пробег, натирай воском салон и колеса — и выгоняй на рынок.