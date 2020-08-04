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Президент: Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, мы за предсказуемую внешнюю политику
Источник материала: ОНТ
Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и предсказуемой внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию,
Президент подчеркнул, что Беларусь в настоящее время находится на геополитическом разломе. Наше государство живет своим умом и оказалось единственным спокойным звеном в центре Евразии.
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Беларусь не дружит с кем-то против кого-то, а придерживается многовекторности и предсказуемой внешней политики. Об этом Александр Лукашенко заявил сегодня в...
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