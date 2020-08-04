Президент Беларуси Александр Лукашенко обращается с ежегодным Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.

Особенностью нынешнего года является то, что Послание звучит не в Овальном зале Дома правительства, а во Дворце Республики. На мероприятие приглашено более 2,5 тыс. человек со всей Беларуси. По традиции на нем присутствуют депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, высшие должностные лица страны, члены правительства, руководители органов госуправления, местных органов власти. Также приглашены парламентарии прошлых созывов, представители общественных объединений, религиозных конфессий, дипломатического корпуса и международных организаций, руководители банков, высших учебных заведений, СМИ, эксперты.