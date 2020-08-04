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Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование

04.08.2020 12:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится 5 дней. И сейчас на участке, который расположился в Белорусском государственном университете физической культуры, работает съемочная группа СТВ.

Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование

Анастасия Ярощик-Корниенко, корреспондент:
Избирательный марафон на этом участке уже стартовал. За 15 минут до открытия участка состоялось опечатывание ящика для голосования. 

Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование

Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование

Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование

Уважаемые члены комиссии, вот избирательная комиссия с росписями, печать  – ящик закрыт. Он подписан «Для досрочного голосования». После окончания каждого дня голосования он будет опечатываться, закрываться листом с подписью двух членов комиссии, председателя или секретаря.

Без штор и с учётом эпидрекомендаций. Досрочное голосование на выборах Президента: как к нему подготовили участки

Как опечатывают урну на избирательном участке? В Беларуси стартовало досрочное голосование

Ровно в 10 утра по всей стране открылись избирательные участки. Но не все. Исключение – те, которые будут организованы в больницах, санаториях, домах отдыха только в основной день голосования.

Люди в материале: Андрей Дмитриев, Анна Канопацкая, Александр Лукашенко, Светлана Тихановская, Сергей Черечень, Анастасия Ярощик-Корниенко

 
 
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Новости Беларуси. В Беларуси стартовало досрочное голосование на выборах Президента. Оно продлится 5 дней. И сейчас на участке, который расположился в Белорусском...
 
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