На месте запланированного митинга в Слуцке работает автовышка

Источник материала: Слуцк Город





На месте запланированного пикета штаба Светланы Тихановской у Городского молодёжного центра работают автовышка и кран, вокруг них выставлены ограждения.

Как рассказали SG работники на месте, поступила жалоба, что в учреждении культуры протекает крыша.

— Поставим пару латок и закончим до 17:00, — сказали сотрудники.

Официальной информации об этом пока нет. Однако некоторые работники культуры в приватной беседе сообщили, что на Молодёжном центре действительно были проблемы с кровлей.







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