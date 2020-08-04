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На месте запланированного митинга в Слуцке работает автовышка
04.08.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
На месте запланированного пикета штаба Светланы Тихановской у Городского молодёжного центра работают автовышка и кран, вокруг них выставлены ограждения.
Как рассказали SG работники на месте, поступила жалоба, что в учреждении культуры протекает крыша.
— Поставим пару латок и закончим до 17:00, — сказали сотрудники.
Официальной информации об этом пока нет. Однако некоторые работники культуры в приватной беседе сообщили, что на Молодёжном центре действительно были проблемы с кровлей.
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На месте запланированного пикета штаба Светланы Тихановской у Городского молодёжного центра работают автовышка и кран, вокруг них выставлены ограждения.
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