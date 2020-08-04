Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
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Лукашенко: Россия всегда будет нашим ближайшим союзником, хоть и поменяла братские отношения на «партнерские»
04.08.2020 — Разное | Смалявiцкi край
Источник материала: Смалявiцкi край
Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает корреспондент БЕЛТА.
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Лукашенко: Россия всегда будет нашим ближайшим союзником, хоть и поменяла братские отношения на «партнерские»
Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Послании белорусскому народу и...
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