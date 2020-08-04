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Лукашенко сказал, что сегодня «трясет всю планету»
04.08.2020 13:04 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По словам белорусского президента, мир сегодня становится все менее стабильным и предсказуемым.
Лукашенко, выступая с посланием белорусскому народу и парламенту, отметил, что сегодня в мире рухнули цены на нефть, вернулся глобальный экономический кризис, мир накрыла волна протестов и вооруженных конфликтов, затрещал по швам Европейский союз.
Президент предупредил, что это только начало.
Глава государства обратил внимание, что Беларусь находится в центре Европы и страна – полноценный участник всех основных международных процессов. Беларусь также связана прочными торгово-экономическими нитями со всеми регионами мира.
Лукашенко считает, что сегодняшнюю ситуацию нужно рассматривать в контексте международных отношений. По словам президента, мир сегодня становится все менее стабильным и предсказуемым.
Он отметил, что принципиальные противоречия между государствами и блоками, накопленные за последние десятилетия, переходят в острую конфликтную стадию.
«Пандемия обнажила все системные проблемы. Эта тема фактически стала прикрытием для бесцеремонной реализации основными мировыми игроками своих внешнеполитических и торгово-экономических амбиций. Причем методами разными, не брезгуют ничем. Вы это наблюдаете», – заметил он.
«Наша планета постепенно, но уверенно скатывается к пропасти. Кажется, что достаточно зажечь простую спичку и планета взорвется», – отметил президент.
Он напомнил, что сегодня в жестком противостоянии находятся экономики США и Китая.
Как заявил Лукашенко, сегодня «трясет всю планету».
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По словам белорусского президента, мир сегодня становится все менее стабильным и предсказуемым.
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