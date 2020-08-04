В Минске задержали водителя маршрутки, который ездил по поддельным правам

Источник материала: ОНТ

Водителя маршрутного такси с поддельным удостоверением задержали в столице. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Началось все с того, что на пульт правоохранителям поступило сообщение о ДТП во Фрунзенском районе Минска с участием маршрутного такси. Работники ГАИ выехали на место.

Во время разбирательства выяснилось, что водительские права, которые предоставил правоохранителям маршрутчик, были поддельными. По данным ГУВД, он вообще не сдавал экзамен на вождение и права не получал, а поддельное удостоверение якобы купил за 1000 долларов.

Сообщается, что раньше 36-летний минчанин к уголовной ответственности не привлекался. Его действиям дана правовая оценка.









Фото: ГУВД Мингорисполкома

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