Админа SlutskGorod задержали на несостоявшемся митинге. Рассказ от первого лица

Источник материала: Слуцк Город





Всем привет! Я админ SlutskGorod Влад Ярота. Меня завалили звонками и сообщениями, а, когда приехал домой и прочитал о себе на российских гигантах типа ТАСС, решил, что стоит рассказать. Хотя рассказывать особо нечего.

Я работал на несостоявшемся митинге кандидата Светланы Тихановкой. О том, как происходили события, чуть позже сделаю отдельную публикацию. В момент, когда начались задержания, стал снимать прямой эфир на наш YouTube-канал .

Жилетки «Пресса» или бейджика на мне не было. Привык, что в Слуцке все друг друга знают, и в этом нет необходимости. Не ожидал, что сегодня здесь будут работать приезжие сотрудники. В начале акции ОМОН не препятствовал работе как «обозначенных» журналистов, так и «свободных» фотографов.

На моих глазах задержали несколько человек, остальных просили разойтись и понемногу оттесняли от места запланированного митинга. Поняв, что активная фаза задержаний закончилась, я закончил стрим, но остался в центре и стал просто снимать фото и видео.

Подошли несколько омоновцев и попросили пройти с ними в машину. Я сказал, что я журналист и выполняю свою работу, но они были настойчивы. Ничего не оставалось, как спокойно пройти в микроавтобус. Кто-то снял видео, оно быстро разлетелось по соцсетям, меня засыпали сообщениями.