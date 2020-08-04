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Лилия Ананич: «Уверена, что белорусы сделают правильный, судьбоносный выбор – за развитие, за спокойную, стабильную Беларусь»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Работа внеочередной сессии завершилась в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Заместитель председателя Анатолий Исаченко отметил: Послание белорусскому народу и Национальному собранию должно стать предметом глубокого анализа и руководством к действию для каждого. Установки и задачи из него лягут в основу Программы социально-экономического развития страны до 2025 года.
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
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Лилия Ананич: «Уверена, что белорусы сделают правильный, судьбоносный выбор – за развитие, за спокойную, стабильную Беларусь»
Новости Беларуси. Работа внеочередной сессии завершилась в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Заместитель председателя Анатолий...
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