Лилия Ананич: «Уверена, что белорусы сделают правильный, судьбоносный выбор – за развитие, за спокойную, стабильную Беларусь»

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Работа внеочередной сессии завершилась в Совете Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заместитель председателя Анатолий Исаченко отметил: Послание белорусскому народу и Национальному собранию должно стать предметом глубокого анализа и руководством к действию для каждого. Установки и задачи из него лягут в основу Программы социально-экономического развития страны до 2025 года.





Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Беларусь всегда умела концентрироваться на главном и важном. И я уверена, что белорусы сделают правильный, судьбоносный выбор – за развитие, за спокойную, стабильную Беларусь. И мы сумеем сохранить согласие в нашем белорусском доме.





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