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Расширен перечень функций Минздрава. Что он теперь ещё может делать?
04.08.2020 22:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Расширен перечень функций Минздрава. Это предусмотрено обновленным Положением о Министерстве здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию юридического отдела министерства.
Изменения в положение внесены постановлением Совмина от 27 июля 2020 года №437 "Об изменении постановлений Совета Министров Республики Беларусь". Так, к одной из основных задач Минздрава отнесено информационное обеспечение и сопровождение государственной политики в сфере здравоохранения путем взаимодействия со средствами массовой информации, продвижение информации в интернете.
В положении появился подпункт, на основании которого министерство определяет порядок проведения принудительного обследования совершивших преступление лиц для решения вопроса о применении принудительных мер безопасности и лечения в соответствии со ст.107 УК.
Изменена формулировка подпункта 8.36 пункта 8 положения, который наделяет
Кроме того, в соответствии с новой редакцией документа Минздрав участвует в создании и функционировании системы обеспечения единства измерений, создает метрологическую службу и определяет порядок ее деятельности, организует разработку методик (методов) измерений.
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Расширен перечень функций Минздрава. Это предусмотрено обновленным Положением о Министерстве здравоохранения, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию...
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