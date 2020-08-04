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Александр Лукашенко: «В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет»

04.08.2020 23:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это Послание – в период электоральной кампании. В период острого противостояния и реальных угроз суверенитету.

Александр Лукашенко: «В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Я человек терпеливый, я люблю разные точки зрения, разные мнения. Я пришел к этой власти из оппозиции. В меня стреляли, меня избивали, меня ломали. Но я не ходил и не плакался, я знал, куда я попал.

Скажу уже сегодня для всего мира. Мы, власть, и я, прежде всего как действующий Президент, примем любое ваше решение. Только никогда не предавайте. Предательство не прощается даже на небесах.

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У меня есть все – и хорошее, и плохое. Но вы меня знаете. Вы знаете, на что я пойду, на что нет. Что я могу, а что нет. Вы знаете, что ваша жизнь для меня святое. Все. Остальное забудьте!

Александр Лукашенко: «В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет»

Завтра придет и возьмет человек новый, неизвестный, эту Конституцию. Какую политику он будет проводить? Вы его удержите от обвальной приватизации? Вы его удержите от того, что от столкнет страну влево или вправо? Удержим. Сегодня уже удержите и без меня.

В этот критически важный для страны момент вы должны точно осознать: права на ошибку у вас, белорусы, нет. За нами будущее.

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Новости Беларуси. Александр Лукашенко 4 августа выступил с Посланием к белорусскому народу и Национальному собранию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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